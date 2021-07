RECOVERY. LEODORI: DA REGIONE LAZIO 17 MLD SU MODERNIZZAZIONE E INCLUSIONE

Come Regione Lazio abbiamo predisposto una programmazione regionale per la spesa dei fondi europei che va proprio in questa direzione. Il Next Generation Lazio è una strategia costruita su 3 linee chiave, 6 missioni, 41 progetti: in totale 17 miliardi di euro di investimenti da mettere in campo su modernizzazione, transizione ecologica, inclusione sociale e territoriale e parità di genere.

Il Pnrr regionale, dunque, ha lo scopo di offrire ai giovani un contesto lavorativo e sociale stimolante che sia in grado di favorire realmente la valorizzazione delle competenze delle ragazze e dei ragazzi del nostro territorio”. Così Daniele Leodori, vicepresidente della Giunta regionale del Lazio, a margine della ‘Conferenza sul futuro dell’Europa al Pnrr: le sfide della Next Generation Eu: innovazione, giovani e talento per lo sviluppo del territorio’, organizzata da Angi, Associazione nazionale giovani innovatori, in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia e la rappresentanza italiana della Commissione europea, presentata oggi nei locali dello Spazio Europa della Regione Lazio e sui canali social istituzionali. “Dobbiamo- prosegue- essere in grado di creare le condizioni affinché le nuove generazioni possano godere di reali opportunità, superando un modello di sviluppo ormai vecchio e inadatto per abbracciare invece la sostenibilità ambientale ed economica e l’inclusione sociale”.Per il vicepresidente della Regione Lazio “l’innovazione deve essere il fattore cruciale per accrescere la competitività del sistema economico territoriale e favorire la crescita a tutti i livelli e deve riguardare in particolare le imprese e quindi la loro capacità di misurarsi con successo sui mercati esteri, ma anche la pubblica amministrazione, che grazie alla digitalizzazione può puntare ad essere più trasparente ed efficiente, offrendo servizi di qualità al cittadino e all’impresa”. “Negli ultimi anni- conclude Leodori- la Regione Lazio ha molto investito per sostenere proprio l’innovazione e il rafforzamento della competitività del sistema imprenditoriale, rivolgendosi agli aspiranti imprenditori e alle Pmi già costituite, fino alle grandi imprese.Una delle ultime iniziative in ordine cronologico è l’inizio dell’iter che porterà alla nascita di un centro di eccellenza dedicato all’innovazione e alla tecnologia. Si tratta dell’Hub dell’innovazione della Regione Lazio che si troverà nel centro di Roma, accanto alla Stazione Termini: un vero e proprio centro di eccellenza dedicato all’innovazione e alla tecnologia, sul quale saranno investiti 20 milioni di euro della nuova programmazione europea 2021-2027″.

Emanuela Maria Maritato