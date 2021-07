Grazie all’intervento del Papa si raffreddano le trattative per la vendita del Fatebenefratelli

Papa Francesco difende il diritto alla salute”

“Sanità religiosa, un patrimonio che corre il rischio di essere smantellato.

Ce lo conferma l’appello accorato di Papa Francesco per la difesa del diritto alla salute che non deve cadere nel vuoto”. Lo dichiara il candidato all’Assemblea capitolina Michel Emi Maritato, in lizza per un posto da consigliere nella lista della Lega, in tandem con l’avvocato Angela Leonardi. “Da mesi sono in corso febbrili trattative di un noto gruppo milanese per acquisire il Fatebenefratelli all’Isola Tiberina che, fortunatamente sembra abbiano subito una interruzione”, riferisce Maritato. “Non sarebbe tollerabile assistere al disfacimento di un punto di forza per la salute dei cittadini e l’episodio legato alla vendita del Gemelli di Campobasso deve metterci in guardia”. Il candidato al comune apprezza la posizione di Papa Francesco: “bene ha fatto il Santo Padre, nell’Angelus di domenica scorsa, a rimarcare che il profitto non si addice alla cura della salute, che deve rimanere pubblica e accessibile a tutti”. In sintesi, Maritato pone l’accento sulla “volontà del Vaticano di riordinare il proprio settore sanitario per evitare il lievitare delle spese, organizzare in modo più efficiente i propri servizi, attuando un indirizzo gestionale secondo le linee di Papa Francesco. Si tratta di razionalizzare tutto il patrimonio sanitario della Santa Sede, gestendolo in modo oculato secondo criteri di trasparenza e di sostenibilità. Un plauso quindi a Bergoglio, che con il suo alto magistero è in grado di tutelare anche la salute di noi cittadini. In molti dovrebbero apprendere da Sua Santità”, ammonisce Leonardi.