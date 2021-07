Terre di Luna” nuova patria ed utopia per chi è artista davvero. Terre di Luna è il nuovo libro di Annalisa Puntelli Sacchetti, la novità editoriale di Giorgio Mondadori, leader nell’editoria d’arte in Italia.

Il saggio della Sacchetti è distribuito in tutto il Paese, è una indagine umana dentro il pathos che fa vibrare il cuore dell’arte. L’autrice che è storica dell’arte, attraverso i suoi incontri, attraverso gli appunti del suo intimo diario, delle tante conversazioni artistiche e letterarie o anche degli studi straordinariamente coinvolgenti, annota con garbo il carattere, il temperamento e l’atteggiamento di chi è artista davvero; dal narratore al poeta, dal maestro d’arte al cantante. In maniera singolare mette questi personaggi talentuosi, in relazione con le terre della Lunigiana, la sede del premio Bancarella, luogo di incontro di intellettuali e appassionati di cultura, che è un vero archivio urbano di storia e tradizioni. Il libro sarà presentato a Pontremoli nella Vetrina della Città giovedì 15 luglio alle 18 e lo farà direttamente Carlo Motta, responsabile del prestigioso settore dei libri illustrati di Cairo Publishing oltre che del celeberrimo “Catalogo dell’Arte Moderna: “Gli artisti italiani dal primo Novecento ad oggi” dell’Editoriale Giorgio Mondadori. La presentazione di “Terre di Luna”, avviene nella settimana dell’assegnazione dei premi Bancarella, bisogna però precisare che questa è solo una tappa di un progetto più ampio, che vedrà coinvolta la storica dell’arte ed autrice del testo. Per “Terre di Luna” sono state dedicate anche due mostre che portano lo stesso titolo, sono attualmente allestite una a Pontremoli, nella Vetrina della Città, dove l’esposizione è già partita lunedì 12 luglio e avrà termine lunedì 19 luglio , e l’altra a Fivizzano, presso il Museo di San Giovanni degli Agostiniani, che va in scena dal 18 di luglio e si protrarrà sino al 20 del mese di settembre. Alla chiusura della manifestazione culturale prevista per il 26 settembre verrà l’inaugurata proprio a San Giovanni, una interessantissima personale del maestro Luigi Cei, sui simboli e le geometrie che indagano la nostra realtà sociale ed interiore; oltre all’assegnazione del premio internazionale Paolo Grassi “Il Sapore dell’Arte”, in ricordo dell’ex sindaco di Fivizzano scomparso di recente. “Terre di luna” avrà un tour di apposite presentazioni, tutto partirà da Pontremoli, il 15 luglio alle 18 . Proprio qui nella “città del Libro” Annalisa Puntelli Sacchetti, commenterà la mostra che rende omaggio agli scritti di Luciano De Crescenzo, allestita nella Vetrina della Città. Un momento particolare sarà quello che l’amministrazione comunale e la famiglia Ferri, dedicheranno al ricordo dell’ex ministro, europarlamentare, ed ex sindaco di Pontremoli: Enrico Ferri; con la cerimonia di consegna del premio internazionale “Enrico Ferri Amico degli Artisti ”che quest’anno, è stato assegnato – da un’apposita giuria esterna – proprio all’organizzazione di Terre di Luna. Per la città del libro è un appuntamento importante, per la cultura e per lo spirito, per sottolineare il tempo della rinascita e, per far ripartire il motore umano che riconnetta la comunità. La narrativa e l’arte, frutto di tredici anni di lavoro internazionale in questo mondo straordinario – per l’autrice – è un traguardo importante: è il suo primo libro con Giorgio Mondadori, dopo i meritati apprezzamenti ricevuti e già archiviati, che l’hanno vista protagonista di un incarico speciale, quale critico segnalatore, conferito direttamente dall’editore, proprio per l’opera del grande “Catalogo dell’Arte Moderna. Gli artisti italiani dal primo Novecento ad oggi” nel 2020.

Rosario SprovierI