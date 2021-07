SENATO della REPUBBLICA Palazzo Giustiniani 12 Luglio 2021 “Malli i Arberit, Omaggio a Papa Francesco e Papa Albani”

Papa Clemente XI, ecco il dipinto di Franco Azzinari in dono a Papa Francesco. Un inno alla tradizione albanese

di Rosario Sprovieri

“Malli i Arberit, Omaggio a Papa Francesco e Papa Albani”. L’appuntamento è per il 12 Luglio 2021 al Senato della Repubblica, ore 16:00 , Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani – Via della Dogana Vecchia, 29 Roma , un evento internazionale che riporta alla ribalta la magia, la storia e la grande tradizione arberesch.

Partiamo dall’invito ufficiale che viene da Majlinda Dodaj, Capo Missione dell’Ambasciata della Repubblica di Albania presso la Santa Sede e il Sovrano Militare Ordine di Malta, in occasione del 30° Anniversario delle Relazioni Diplomatiche tra la Santa Sede e l’Albania nel 3° Centenario della morte di Papa Clemente XI. Non a caso il tema della conferenza principale che darà il via a questa solenne manifestazione sarà proprio questo: “Il ruolo di Papa Clemente XI per il risveglio identitario albanese e nella cultura italiana del tempo”. Alla cerimonia parteciperà a nome del Santo Padre il Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, una delle massime autorità accademiche e intellettuali della Chiesa moderna, teologo di spessore davvero sovranazionale.

Il programma ufficiale di Palazzo Madama prevede una serie di saluti e di interventi ufficiali secondo quest’ordine: Majlinda Dodaj – Capo Missione Ambasciata d’Albania presso la Santa Sede; S. Em.za Rev.ma Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura; Francesco Altimari – Università della Calabria “Papa Albani per la Rinascita Culturale Albanese e Arbereshe”; Gezim Gurga – Università di Palermo “L’Insegnamento della lingua Albanese sotto il Pontificato di Papa Albani; Carla De Bellis – Università di Roma “La Sapienza”: “Clemente XI e le Accademie Romane. L’Arte della Propaganda”; Matteo Mandala – Università di Palermo: “Papa Albani e il Processo di Costruzione di Identità tra gli Arbereshe”; Franco Azzinari – Presentazione dell’Opera Artistica “Malli i Arberit” – Omaggio a Papa Francesco e Papa Albani.

Per l’occasione torna in Italia il grande pittore di origini calabresi, egli stesso figlio dell’Arberia, il grande Franco Azzinari, e torna per presentare in Senato un singolare dipinto dedicato questa volta a Papa Francesco e al suo immaginario incontro con Papa Clemente XI, due Pontefici che hanno in comune l’amore e la dedizione verso il popolo arberesch e verso le millenarie tradizioni di questa cultura che ha radici ancora profonde in Italia, e soprattutto in provincia di Cosenza, dove i più giovani hanno imparato a parlare la lingua albanese dai nonni e dai genitori più vecchi.

Il dipinto che il maestro Azzinari regalerà al Cardinale Ravasi perché venga poi portato a Sant’Anna, dimora abituale di Papa Francesco, propone in primo piano i due Papi, uno accanto all’altro, con sullo sfondo il cupolone e i riflessi bluastri dei bellissimi e incontaminati tramonti romani, un’opera ad olio di dimensioni un metro per settanta. È il racconto di un incontro impossibile, tra due Papi che hanno vissuto a distanza di trecento anni l’uno dall’altro, e che oggi il ritrattista ufficiale di Gabriel Garcia Marquez ha rimesso insieme e fatto ritrovare nella stessa casa comune di Pietro. È la grande magia della pittura, ma forse ancora di più è la visione di un grande artista internazionale come Franco Azzinari, che non ha esitato a lasciare l’America Latina per tornare in Italia e trovare lo spazio di tempo appena necessario per questo suo regalo personale e bellissimo a Papa Francesco.