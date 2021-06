Regione Lazio: nuova elisuperficie e ammodernamento dell’ospedale di Subiaco La sanità all’avanguardia

di Priscilla Rucco

Inaugurato lunedì 28 giugno il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale A. Agostini a Subiaco. Un progetto realizzato e finanziato (con un costo di circa €500.000), dalla Regione Lazio.

Grande soddisfazione dei presenti: l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, assieme al presidente del Consiglio Regionale Marco Vincenzi e al Direttore generale Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, hanno illustrato il grande adeguamento del Pronto Soccorso, utilizzando spazi già esistenti, seguiti da un ammodernamento tecnologico e miglioramento secondo le necessità della popolazione.

Si stima infatti, che gli ingressi annui al pronto soccorso, siano attorno a 5/6.000. Create nuove zone per l’osservazione dei pazienti, per l’accoglienza degli stessi e per la visita dei parenti agli ospedalizzati, nuovi servizi igienici e un locale dedito al primo soccorso.

Sempre al pronto soccorso è stata dedicata una zona al ricovero di pazienti Covid, con specifica attenzione al monitoraggio dei pazienti maggiormente colpiti dal Cov-19.

Sempre grazie al grande finanziamento erogato dalla Regione Lazio, si è evidenziato l’impeccabile lavoro svolto, per la realizzazione dell’elisuperficie; una necessità al quale la Regione non ha potuto che far fronte, visto e considerata la posizione strategica di Subiaco, nell’area montana. Piattaforma dedicata alla memoria di Luciano Romanzi, Sindaco di Licenza, scomparso il 27 aprile del 2021, persona dalle straordinarie qualità umane che amava il proprio territorio e grande politico (Vicepresidente Uncem Lazio e Presidente della Comunità Montana dell’Aniene).

Importanti le dichiarazioni dell’assessore D’Amato riguardanti i progetti di innovazione che, in tutto il Lazio si stanno portando avanti, grazie ad un progetto di rinnovamento, non solo delle numerose strutture sanitarie, ma anche a livello tecnologico come supporto fondamentale per il lavoro dei sanitari e come nuova opportunità e semplificazione per i pazienti. Durante questi mesi di ammodernamento, il pronto Soccorso non ha mai smesso di funzionare; sono state studiate le fasi minuziosamente per permettere una fondamentale continuità nelle cure.