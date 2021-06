di Lorena Fantauzzi

“Stavo per morire ma grazie a Fiorello ho superato questo tragico momento della mia vita”, queste le amare parole di Maria Rita Ambrosone 36enne, affetta da spina bifida, una patologia che la costringe su una carrozzina , ma con l’ausilio dei tutori e dopo diverse peripezie chirurgiche riesce anche a camminare …

“Ultimamente ho rischiato di morire per un caso di malasanità perché non mi avevano medicato bene una piaga da decubito e mi si è creata una ferita profonda circa 11 cm . me la sono vista brutta – incalza Maria Rita.

Pensavo di morire ho passato molto tempo ferma a letto ed ogni giorno veniva un infermiera e un vulnologo (per metà a mie spese) a medicarmi la ferita ….poi pensavo che il mio cuore batteva per Fiore e la cosa mi ha aiutato ad andare avanti !”.

adesso come stai?

ho rischiato grosso di insetticemia. Si è infettata la piaga. ancora adesso siamo a 4.5 cm

sono tre mesi che ci sto combattendo speriamo guarisca presto

Lo showman di Augusta le dona la carica, soprattutto quando si incontrano come dimostrano le foto e la Ambrosone ha avuto diverse occasioni per incontrarlo e manifestarli il suo affetto amorevolmente ricambiato da Fiore.

Quando vi siete incontrarti la prima volta ?

Ci siamo visti il 6 di maggio .

dal ’92 che lo seguo e lì è stato amore a prima vista . ovunque sapevo lui fosse io ero la prima ad arrivare. uno pensa che un personaggio famoso è distaccato invece è venuto verso di me come se mi conosceva da tempo…lui è questo, non se la tira , è naturale.

io gli dissi che ero una sua fedelissima fan e lui mi ha ringraziato d questo. é una persona umile.

Quante volte l’hai visto ?

almeno tre volte . Mi ricordo di te mi dice quando ci siamo visti …

con chi vivi e ti definisci felice?

Vivo con mia nonna e la badante da due anni perché è venuta a mancare mia madre. Mia madre era un grande sostegno faceva tutto per me. E come se mi fosse mancata la terra sotto i piedi. Cerco di tirare avanti .Pensare al positivo. Ovviamente in certi momenti ci sono attimi bui, ma il lavoro mi aiuta a distrarmi e lavoro.prendo gli appuntamenti per residenze, i rinnovi delle carte d’identità. Il contatto col pubblico mi aiuta.

Ho notato che ti piace il mondo dello spettacolo … ti piacerebbe farne parte?

Sono timida quindi per carattere non riuscirei ad essere una conduttrice , ma sono spinta ad andare a vedere spettacoli o quant’altro per le emozioni che mi trasmette il mondo dei lustrini e delle pailettes.

un sogno irrealizzabile?

dato che sono sempre io ad andarlo a trovare, intendo il mitico fiorello. Perché per una volta anche se so che non è cosa facile visti i suoi impegni mi piacerebbe fosse lui a venirmi a trovare a casa…

hai amici come sono le tue giornate?

Anche ad esempio attraverso i social ho rivisto delle amiche che avevo perso di vista e con le quali mantengo un rapporto.

mi piacerebbe avere un cagnolino però non potendolo curare va bene così.

il mio motto crederci sempre , arrendersi mai. anche con problemi bisogna sempre guardare avanti, anche se ci sono le volte che ci si abbatte nelle avversità, ma bisogna guadare dritto con grinta e coraggio.