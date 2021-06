Il diavolo agisce soprattutto d’estate

PADRE ILDEBRANDO DI FULVIO

L’ESORCISTA CHE HA SOSTITUITO PADRE AMORT

CONTRO malefici di demoni e indemoniati

La crisi economica favorisce questo fenomeno e crescono maghi stregoni e fattucchieri

Casamari (Fr)

Padre Ildebrando Di Fulvio, monaco dell’Abbazia di Casamari ( Fr), è il nuovo Padre Amort nominato dalla chiesa per combattere Demonio e indemoniati, un esercito in continua espansione e che conta ben 12 milioni di schiavi che ricorrono ai maghi, stregoni,fattucchieri e di sette sataniche, che raggiungono 150.000 unità.

Padre Ildebrando nasce a Gerano in provincia di Roma …In che anno?

Lasciamo perdere ho poco più di cinquant’anni.

La sua missione è una vocazione, si sentiva portato, o ha avuto dei segni premonitori?

In questo campo non Si sceglie si viene scelti. Colui che ha questo discernimento è il vescovo, lui ritiene e sceglie chi vuole quando vuole per questo tipo di servizio, che io chiamo così la mia prestazione contro il maleficio. Il vescovo da questo incarico ministero; e mi dice di intervenire nei casi particolari e malefici.

Il caso più particolare che le sia capitato?

La possessione totale! Possessione diabolica in cui il maligno interviene come una forma di malattia ,è una malattia. Si viene posseduti dal demonio anche senza che nessuno lo sappia perché possono intervenire dei fattori esterni alla persona che possono provocare questo tipo di patologia.

Spesso sono persone fragili .

La crisi economica che stiamo vivendo può richiamare o istigare il demonio ad intervenire sulle persone ?

Certo il periodo non ci facilita anzi apre le porte sicuramente al demonio che si insidia in persone fragili con problematiche anche esistenziali, quindi economiche e di difficoltà sociale . Allorché questi individui si rivolgeranno a dei maghi . Parliamo dei Maghi dei ciarlatani, che imbrogliano e prendono semplicemente i soldi e che non solo non risolve nulla ma in quel caso il maleficio non attecchisce. Invece i maghi satanisti sono quelli che hanno venduto l’anima al maligno e quindi hanno i poteri e riescono ad intaccare la persona, l’anima e la mente. In questo caso la persona si sente debole ed è annullata, la prima cosa che fanno i familiari è ricorso ai medici e psicologi. Ma nessuno capirà mai niente perché non è quella la vera causa del loro male.

E se riescono fortunati a individuare la parte religiosa ed è lì il nostro intervento.

Lei dove opera in quale posto contro il demonio?

All’interno della nostra abbazia che ha ormai 800 anni c’è una stanza dove opero in tal senso le mie pratiche. E vengono sia dalla zona,la Ciociaria, ma anche fuori. Vengono da tutte le regioni d’Italia

Un caso limite che può raccontare e descrivere nei dettagli?

Mi è capitato nell’anno 2005 del caso di una ragazza “posseduta” dal demonio per ben 13 anni. I genitori erano disperati dietro di lei perché se ne inventava di tutti i colori. Addirittura era stata ricoverata due volte in manicomio perché sosteneva di essere pazza e a suo avviso doveva essere curata in manicomio e una volta lì riusciva a manipolare addirittura gli operatori e il direttore facendo fare quello che lei voleva. li teneva in mano.

Il maleficio che lei aveva aveva dentro era stato assorbito attraverso una seduta spiritica con delle compagne ed era stata intaccata e non aveva più avuto più fortuna anzi.

Quando la conobbi lei aveva 25 anni e i genitori erano disperati. La ragazza in ciociaria e mi fu segnalata da un sacerdote. Le prime sedute sono state raccapriccianti e dopo un anno e mezzo circa siamo riusciti a liberarla dal demonio: il rito è stato molto forte.

Immagini che ho iniziato con l’incredulità dei parenti ai quali chiedevo non solo appoggio morale ma anche materiale perché la ragazza spesso diventava violenta ed aggressiva.

Ho impiegato circa un anno e mezzo per far convertire anche la famiglia perché spesso lo scetticismo si manifesta in chi non crede che con queste pratiche di riesca: ma alla fine ce l’abbiamo fatta.

Come si manifesta il demonio di fronte al rito?

Quando inizio con la preghiera questi tipi scalpitano come cavalli imbizzarriti e bestemmiano: si agitano, diventano violenti di fronte alla preghiera; a volte svengono tirando loro l’acqua esorcizzata, lasciando su i loro visi delle piaghe come delle ustioni. Occorre anche molta forza fisica per bloccarli poichè acquistano anche delle forme bestiali diverse e si trasformano in viso oltre che nella la voce negli atteggiamenti

In quali periodi dell’anno i demoni attacca di più?

Sicuramente d’estate: si è più esposti perché si sta in mezzo a più gente

Oltre la crisi economica quali possono essere i motivi per cui il demonio attacca? quali forme possono aiutare il diavolo nel suo compito?

Anche alcune trasmissioni litigiose e rissose possono farla da padrona. La cosiddetta tivvu spazzatura in cui si vedono queste persone che litigano e inveiscono gratuitamente possono stimolare ed alimentare forme che rifiutano il dialogo. Le persone, problematizzate e fragili sono facili prede del demonio e nei loro chiamiamo li così dialoghi ci sono persone da casa quindi i telespettatori che recepiscono perché persone fragili che possono assorbire quel tipo di dialettica e avere una forma di maleficio .

Quanti anni sono che presta questo servizio?

Sono 15 anni

Anche bambini le capitano?

Sì in questo periodo in particolare ci sono dei bimbi che non riescono a dormire vedono di fantasmi. E questi malefici possono avvenire anche perché non c’è pace in casa possono essere provocati dagli zii delle nonne dall’invidia che serpeggia in tutte le famiglie. Attecchisce questa formula meno distensiva, ma facilmente però si esce a correggere

Satana è più furbo di Dio, secondo lei?

Mi viene da ridere. Dio è assoluto, Satana è furbo!

Quindi non si discute. Satana è scaltro ne inventa tante ma non la sfanga. Siamo di fronte al tutto e il niente. Insomma la potenza contro lo zero.

Cosa direbbe alle flotte di miscredenti?

Non sfidate il male. Fa prima ad arrivare e poi quando arriva sono dolori

Le faccio una domanda può anche non rispondere il caso di Milingo che era uno degli esorcisti più accreditati, cosa ne pensa?

Milingo per quanto mi risulta ha fatto molto del bene! Ha aiutato molta gente, era un vescovo quindi aveva pieni poteri solo che il diavolo aspettato il momento buono per poterlo colpire. Da quello che mi è stato detto dopo che è stato preso da questi Moon nel momento in cui doveva prendere l’aereo è stato intercettato dalla parte cattolica gli hanno deviato un po’ l’itinerario, e una volta avutolo in mano è stato trasferito in Toscana dove c’è questa comunità di Maria e in qualche modo l’hanno svuotato di tutti quegli influssi malefici. L’hanno quindi riabilitato, mentalmente e psicologicamente. Quindi stavano aspettando il momento buono per poterlo riprendere ma poi alla fine si sposò con questa qui e accade quello che si è appreso dalle cronache.

La riabilitazione di monsignor Milingo come è avvenuta?

Beh lui ha capito di avere sbagliato Che si era messo in questa setta che non aveva niente a che fare col mondo cattolico ma non era in sé non era lui. E quindi ha detto : ” Ma cosa sto facendo io che sono vescovo cattolico.

Quindi anche un esorcista può essere attaccato dal diavolo ?

Può essere attaccato dal demonio, che è sicuramente il male. Però la preghiera di scaccia il male. Io stesso vengo preso di mira dal diavolo. La preghiera è un modo per immunizzarsi per svilire il male. I primi primi periodi in cui esercitavo venivo messo a dura prova! Una volta mi accadde che: dall’unamezza alle tre sentivo due pugni forti sulla porta della mia camera e magari gli altri non avvertivano, ma io si.

Andavo ad aprire e non c’era nessuno. A quel punto mi sono convinto che ce l’avesse con me, poi pregando buttando l’acqua esorcizzata ciò non è più accaduto. Lo avevo allontanato. Ma spesso ho dovuto subire attacchi in tutti i modi.Poi in un altro periodo siccome noi ci svegliamo intorno alle cinque intorno alle quattro altri due colpetti sulla porta il diavolo voleva disturbare ultima ora di sonno ma anche questa volta non ce l’ha fatta il signore mi ha dato la forza per pregare e allontanarlo di nuovo. Poi una volta andavo a dormire in una casa di campagna in un casolare e li fui aggredito mi misi è paura penso sia umano . Sentivo come graffiare poi anche limbo che hai l’aiuto di Dio della madonna e passa tutto.

Lei ha scritto un libro dove raccoglie tutte queste storie?

Sì l’ho fatto e adesso lo stiamo ristampando.

Un augurio che dai nostri lettori e un piccolo consiglio di difesa per combattere il diavolo?

Essere fedeli al proprio credo, pregare è l’unica arma vincente!

LORENA FANTAUZZI