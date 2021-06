LIPFORD pubblica “Far from me”, singolo ispirato dalle tristi immagini di Bergamo del 18 Marzo 2020 e tributo alle vittime di Covid-19

-Introduzione:

Singolo auto-prodotto da Lipford, registrato & mixato da Francesco Grammatico presso lo studio Jungle Music Factory di Tivoli, “Far from me” è un brano dedicato alle vittime di Covid-19 ed ispirato dalle tragiche immagini di Bergamo del 18 Marzo 2020. Un singolo che in principio avrebbe dovuto vedere la sua pubblicazione in occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime di Coronavirus”.

Purtroppo le restrizioni territoriali dei mesi appena passati non ne hanno permesso la data prescelta.

Singolo che anche in questa occasione, ha visto il prezioso apporto artistico in fase di arrangiamento di Daniele Russo, ex frontman della band MANTRAM ed attuale collaboratore e chitarrista turnista del progetto LIPFORD.

-Contenuti:

Decine di camion militari, nel buio della notte, lasciano il cimitero di Bergamo. Una triste carovana che a vedersi, lascia sgomenti. A bordo, le vittime di Coronavirus che non hanno trovato spazio nel cimitero della città. A bordo ci sono persone di tutte le età. Nonni, zii, genitori, figli. Nessuno escluso. Quest’ultima impressione ha innescato nell’autore un pensiero, una volontà di esprimere il dolore di un partner che ha appena perduto la propria metà e non ha la possibilità di salutarlo fisicamente. Assegnerà al vento questo triste compito. Un tramite dove poter parlare e confidare il proprio dolore. Un grido, una preghiera di affidare al riposo eterno il proprio amato dichiarando il proprio amore. “Would you talk to the wind, would your feelings be far from me, would you take me away…while your breathing is far from me”.

ASCOLTA “FAR FROM ME”

-Biografia:

Lipford è un artista Pop Italo-Americano.

Nasce a Roma nel 1985, milita nella Rock band MANTRAM per 17 anni come chitarrista-compositore.

Lo scioglimento del gruppo, avvenuto nel Gennaio 2019, determina la sua nascita artistica solista.

I brani di ultima composizione, confermano una rinnovata identità musicale.

Con questo progetto solista, Lipford vuole percorrere inedite strade musicali ed aprire un nuovo capitolo della sua vita.

L’obiettivo dichiarato è quello di comunicare le emozioni che la vita di ogni giorno ci presenta o semplicemente ci fà riscoprire.

-Social & Contatti:

