Il sorriso nascosto. Riflessioni dell’artista e scrittore Roberto Bombassei

in quest’ultimo anno La pandemia covid ci ha portati a vivere con delle misure che hanno limitato e in molti casi annullato i contatti sociali.

Pensate solamente a come abbiamo cambiato il nostro modo di salutarci o presentarci con le persone che non conosciamo: con solo un cenno, distanziati.

Ora, siamo cosi tanto abituati a tutto questo, che Potremmo non tornare più alle strette di mano come aspettativa principale al momento di un incontro.

la Covid ha completamente trasformato il modo in cui interagiamo con il prossimo e con cui stabiliamo rapporti sociali.

A partire dal sorriso , nascosto da una mascherine, che riconosci solo dal movimento delle sopracciglia, fino ai saluti privi di contatto fisico.

nel nostro prossimo futuro potremmo dire con sincerità “Non ti stringo la mano perchè non mi piaci te come persona ma perche non è più un modo corretto”.

Per molti potrà essere la soluzione perfetta per i loro problemi sociali, anzi umani.