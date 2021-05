FOOTBALL FOR FRIENDSHIP: ROBERTO CARLOS, L’AMBASCIATORE GLOBALE, RISPONDE ALLE DOMANDE DI GIOVANI PARTECIPANTI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO

Roma, 28 maggio – 1 Mondiale e 2 Coppa America col suo Brasile, 3 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Supercoppa Uefa, 6 Campionati (tra Spagna e Brasile), 5 Supercoppa (tra Spagna e Turchia). Questi i titoli più prestigiosi vinti in carriera da Roberto Carlos, uno dei più forti terzini nella storia del calcio.

L’ex calciatore, attualmente allenatore delle giovanili del Real Madrid, è ambasciatore globale del programma sociale internazionale per bambini Football for Friendship (F4F) di Gazprom e in una conferenza stampa esclusiva, ha parlato della sua vita, della sua carriera e del suo impegno per il F4F.

Da giocatore Roberto Carlos nel 2002 vinse il campionato mondiale con la nazionale brasiliana, e con il Real Madrid vinse tre volte la UEFA Champions League.

La rete su calcio di punizione nel giugno del 1997 contro la Francia in Confederations Cup è sicuramente la sua più famosa realizzazione, una prodezza balistica, un violento esterno sinistro che letteralmente aggirò la barriera per insaccarsi a fil di palo alle spalle di un impotente Barthez.

Racconta R.Carlos che la nazionale brasiliana del 2002 e il Real Madrid sono le sue squadre del cuore. Nato in una famiglia povera, abbandonò molto presto l’idea di diventare avvocato: la carriera di calciatore comincia in Brasile, entra nel giro della Nazionale e poi il salto in Europa. Si ritiene un ragazzo fortunato cui non è mai mancato il sostegno, sia professionale che personale. Un ragazzo con dei sogni e che non ha mai avuto paura. Convinto sostenitore del lavoro di squadra per conseguire il successo.

Il fatto che così tanti giovani possano riunirsi e interagire in occasione del F4F, giunto già alla nona stagione e che si svolgerà dal 14 al 29 maggio 2021 in forma digitale, è per R.Carlos motivo di orgoglio. Giovani giocatori di dodici anni provenienti da oltre 200 paesi partecipano al Football for Friendship eWorld Championship del 2021. I campionati verranno disputati sul simulatore di calcio “F4F World”. Giovani giornalisti informano presso il centro stampa internazionale per bambini sugli avvenimenti della nona stagione di F4F e condividono con i loro amici i valori più importanti del programma: Amicizia, uguaglianza, lealtà, salute, pace, dedizione, vittoria, tradizioni e onore. Al link per la video della conferenza stampa:

