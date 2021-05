Continuano le selezioni per partecipare ad Art Tv Magazine, arrivato al quinto appuntamento che andrà in onda Martedì 1 Giugno alle ore 21.30 su Bom Channel, Canale 68 del digitale terrestre e 5068 di Sky. Per iscrivervi trovate il regolamento sul sito www.rmproduction.it La Director Manager, Isabel Stasi è stata ospite a le 4S dell’associazione ARGOS Forze di Polizia, e ci tiene a ringraziare Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli per tutti gli inviti ricevuti finora. Grandi novità in arrivo in casa RM Production, nuovi grandi artisti entrati nel team, che non vedono l’ora di presentarvi, 4 Chiacchiere da Bar tornerà settimana prossima con un altro ospite speciale, perchè la Director Manager Isabel Stasi e il grande Direttore Tecnico coreografo e ballerino della RM Production Eddy Russo, sono stati ospiti Sabato scorso in un intervista radiofonica con Live Social, in onda su Radio Canale Italia, dove presto vi informeremo della data di uscita. Ma le sorprese​ non finiscono qui,​ la RM Production sta ​ formalizzando una collaborazione con Vanquest, il primo server di GTA RP in Italia, con la finalità di avvicinare il mondo della musica a quello del game, che in questo momento è il più seguito dal mondo giovanile. Come sempre vi invitano a seguirli sulle loro pagine Facebook ed Instagram “RM Production Artisti” e di iscrivervi anche al loro canale Youtube, per non perdervi nessuna novità.