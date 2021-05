I figli di Lando Buzzanca contro la compagna dell’attore: la risposta alle accuse di Francesca Della Valle

Di Lorena Fantauzzi

Francesca Della Valle, fidanzata dell’attore Lando Buzzanca ricoverato da un mese in ospedale, si è scagliata contro l’amministratore di sostegno dell’attore. La giornalista avrebbe accusato i figli di Buzzanca di impedirle di vedere il compagno dopo il ricovero per un incidente domestico. Massimiliano Buzzanca, figlio di Lando, ha da poco raccontato la sua versione dei fatti e, forse, si rivolgerà a un

Lando Buzzanca ricoverato: le accuse di Francesca Della Valle

I rapporti tra Francesca Della Valle, giornalista e attrice di 40 anni più giovane del compagno, e la famiglia dell’attore non sarebbero mai stati in buoni rapporti.

In un’intervista Fanpage.it, Francesca Della Valle ha rivolto accuse ben precise: “Non devo essere informata su nulla. Non so quali siano le sue condizioni di salute. C’è un muro attorno a questa vicenda. Hanno tolto il telefono a Lando, ma per lui sentirmi è determinante e avermi vicino gli sarebbe d’aiuto. Io sono la sua luce!“. Il ricovero dell’attore è avvenuto il 21 aprile, a seguito di una caduta in casa che ha provocato un trauma cranico.

La replica del figlio di Lando Buzzanca

Massimiliano Buzzanca, figlio dell’attore 86enne, ha però fornito un’altra versione dei fatti alle pagine del Corriere della Sera: “Volevo lasciare a papà il cellulare, ma il medico di turno mi ha quasi rimproverato: come potevo pensare di lasciargli il telefonino, nello stato confusionale in cui si trovava?

Papà ha bisogno di stare tranquillo, rilassato e avremmo voluto mantenere un po’ di privacy sull’accaduto. Invece la signora Francesca ha reso pubblico un fatto molto privato e di questo, forse, se ne occuperà la magistratura”.

Lando Buzzanca, le dinamiche della caduta

Riguardo alla caduta, avvenuta dopo che l’attore aveva ricevuto l’agognato vaccino contro il Covid, è ancora Massimiliano Buzzanca a raccontare lo svolgersi dei fatti.

“Innanzitutto non è stata ancora chiarita la dinamica della caduta, cioè non si sa se mio padre ha avuto un’emorragia celebrale che lo ha fatto cadere oppure il contrario, ma pare sia escluso un effetto negativo del vaccino“, chiarisce.

“Quella mattina di un mese fa sono stato chiamato da Elena, la collaboratrice domestica, che lo aveva trovato a terra in camera da letto. Sono corso da lui e ho subito chiamato la guardia medica che mi ha messo in contatto con il 118. Poi ho avvisato i miei parenti stretti e siamo andati tutti al Santo Spirito ma, per ovvi motivi di Covid e per le precarie condizioni del ricoverato, siamo stati tutti allontanati“, dichiara Massimiliano Buzzanca.

Lo stupore per Francesca Della Vella

Inoltre, il figlio di Lando Buzzanca ha spiegato di essere molto stupito dal comportamento di Francesca Della Valle. “Come tutti noi, Francesca ha potuto vedere papà dalla ‘finestrella’ della sua stanza, di più non si può fare date le sue condizioni“, è la sua dichiarazione, “Mi dispiace per questa sua eccessiva reazione, non c’era bisogno di sollevare tanto clamore e poteva telefonare a noi per avere

Le condizioni di Lando Buzzanca

Infine, Massimiliano Buzzanca ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stato di salute del padre, che nel 2014 era stato colpito da ischemia, con conseguente afasia. “Al momento la diagnosi di quanto è avvenuto ancora non è definitiva, però i medici non sono pessimisti: sta migliorando e non è in pericolo di vita. Appena sarà possibile lo porteremo in una struttura per la riabilitazione, e speriamo bene“, conclude