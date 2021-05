Notizie flash

H.12.15 DEL 20.05.2021

Quando gli agenti della Polizia di Stato del XII Distretto Monteverde sono arrivati in Viale dei Quattro Venti, all’interno dello stabile indicato, l’uomo ha cercato di fuggire lungo la rampa di scale del palazzo. La segnalazione alla sala operativa della Questura di Roma, giunta tramite il N.U.E., da parte di uno dei condomini della struttura il quale, tramite lo spioncino della sua porta d’ingresso aveva notato un uomo mentre cercava di forzare la porta di uno degli interni lì presenti. I poliziotti hanno messo fine alla fuga di A.E., 38enne georgiano, al sesto piano bloccandolo. In suo possesso un borsello nero con all’interno chiavi alterate e grimaldelli, inoltre gli uomini diretti da Maria Chiaramonte, hanno riscontrato che, alle porte di alcuni appartamenti era stato oscurato lo spioncino delle porte d’ingresso e a 2 di esse risultavano essere danneggiati i cilindri stessi. Al termine delle indagini, il 38enne è stato arrestato per tentato furto aggravato.

H.15.00 del 20.05.2021

Un uomo che dava in escandescenza all’interno di una pizzeria in località Fiumicino, questa la segnalazione al 112. Inoltre, mentre la volante del commissariato di Fiumicino si apprestava a raggiungere il luogo segnalato, diverse ulteriori segnalazioni indicavano che la persona era armata di una pistola. Così gli agenti, arrivati in via della Torre Clementina ed una volta scesi dalla volante con il giubbotto antiproiettile indossato, hanno subito notato il generale ‘fuggi fuggi’ sia dall’interno del locale, che ai tavoli esterni della pizzeria ed un uomo che, in evidente agitazione psicofisica urlava frasi incomprensibili. Lo stesso, appena notata la presenza dei poliziotti, ha cercato di fuggire, ma è stato subito bloccato. Nel momento in cui l’uomo – successivamente identificato per L.R., italiano di 49 anni – veniva perquisito, ha subito cercato di divincolarsi mettendo le mani dietro la schiena, nella cintura dei pantaloni, ma è stato di nuovo bloccato prima che potesse impugnare l’arma. Una pistola scacciacani, con il tappo rosso non visibile in quanto spinto all’interno della canna ed un caricatore completo di cartucce, questo quanto rinvenuto e sequestrato dagli agenti indosso all’uomo. Ed una volta posto all’interno dell’autovettura di servizio per essere accompagnato presso gli uffici del commissariato diretto da Somma Catello, L.R., ha iniziato a minacciare gli agenti e a compiere atti di autolesionismo colpendo con delle testate il plexiglass divisorio interno. L’uomo infine è stato arrestato per resistenza, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale e procurato allarme.

H.18.40 del 20.05.2021

Due cittadini filippini era intenti ad effettuare un trasloco in via Cereseto, dove da poco avevano parcheggiato il loro furgone con all’interno gli attrezzi da lavoro quando un ragazzo, successivamente identificato per P.D., romano di 27 anni, dopo aver minacciato e aggredito uno dei due stranieri ha asportato il materiale a bordo del veicolo, è poi salito su di una macchina ed ha cercato di investire i due che, per non farlo andare via, si erano posti davanti la vettura. All’arrivo del personale della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, P.D., ancora barricato all’interno dell’autovettura, ha tentato di investire anche i poliziotti, accelerando bruscamente, mentre cercavano di farlo scendere dal mezzo. Quindi uno degli agenti, con un gesto repentino, è riuscito ad aprire lo sportello lato passeggero e a sfilare le chiavi di accensione dal quadro e, nonostante il ragazzo non abbia desistito dal suo intento, aggredendo il personale con un set di chiavi esagonali, è stato bloccato poco dopo. P.D., già noto alle Forze dell’ordine, è stato successivamente arrestato per rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Uno degli agenti intervenuti è stato refertato presso l’ospedale “Cristo Re” con 4 giorni di prognosi.

Roma, 21 maggio 2021