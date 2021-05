In ricordo del Principe Filippo Duca di Edimburgo.

Il 9 aprile 2021 è salito al Cielo Sua Altezza Reale Il Principe Filippo, Principe del Regno Unito, Duca di Edimburgo, Consorte di Sua Maestà La Regina Elisabetta II Regina del Regno Unito. Il Principe Filippo è nato come Principe di Grecia e Danimarca. Dopo la guerra greco-turca la Famiglia Reale fu costretta a lasciare la Grecia (Filippo trasportato in una cassa di arance) per la volta della Francia. Trasferitosi in Inghilterra Filippo inizio la carriera nella Royal Navy. Partecipò alla Seconda Guerra Mondiale, si ricorda che partecipò allo Sbarco in Sicilia con gli alleati. Nel 1939 Louis Mountbatten, zio di Filippo, riuscì a fare assegnare al nipote il compito di intrattenere la Principesse Elisabetta e Margeret mentre i genitori Re Giorgio VI e la Regina consorte Elisabetta visitavano la struttura del Dartmouth Royal Naval College. Elisabetta cugina di terzo ggrado di Filippo se ne innamorò e cominciarono a inviarsi lettere. Nel 1946 Filippo chiese la mano della Principessa Elisabetta a Re Giorgio VI che accettò. Filippo rinunciò ai titoli Greci e Danesi, si convertì alla Religione Anglicana e adottò il cognome di Mountbatten divenendo Lord. Il 20 settembre 1947 Il Principe Filippo e la Principessa Elisabetta si sposarono, e Filippo ottenne il titolo di Duca di Edimburgo. Il giorno dopo il suo matrimonio ottenne il titolo di “ Altezza Reale” da Re Giorgio VI. Nel 1957 la Regina lo ha creato “Principe del Regno Unito”. In 73 anni di Regno ha sempre affiancato la Regina nei viaggi ufficiali nel Commonwealth e nel mondo apparendo agli occhi del pubblico. Dalla sua visita i Antartide nel 1956 si è impegnato per sensibilizzare l’opinione pubblico sul rapporto uomo-ambiente. Filippo è stato a capo delle università di Cambridge ed Edimburgo. La sua solida intelligenza è stata la base della modernizazione della Monarchia Inglese. È stato la spalla solida della Regina Il Duca di Edimburgo ha preso parte a più di 22.000 appuntamenti pubblici, da solo, ha effettuato 637 visite ufficiali all’estero, ha fatto circa 5493 interventi pubblici ed ha patrocinato più di 800 organizzazioni. Filippo ha rappresentato alla perfezione la figura del Sovrano e quella del Principe Consorte della Regina Elisabetta II che ha seguito sempre due passi indietro sin dal 1952. Filippo un Uomo, una Grande Persona Umile, un Gran Gentiluomo, la migliore Galanteria, con una battuta per ogni situazione. Con Filippo è finita un’epoca, una roccia solida per il Regno Unito e per il Mondo, ma i Figli e i Nipoti porteranno alto il Suo Nome e ciò che è riuscito ad essere e a fare. È in momenti come questi che si vede la vera potenza di una Monarchia. Con la morte di un Sovrano tutto il Popolo si sente parte della Loro Famiglia Reale, che piange per il Padre che non c’è più. Una Nazione è presente con La Famiglia Reale sia nei momenti di festa, di gioia che nei momenti tristi e dolorosi come è accaduto in questi giorni. Questo è il bello di una Monarchia. Il Capo di Stato che è un Re o una Regina con la Famiglia Reale che vive con il proprio Popolo e il Popolo che vive con la propria Famiglia Reale. Cosa che non è mai accaduta e che non potrà mai accadere con un Presidente della Repubblica, Capo di Stato, o con un suo politico. “La Monarchia è come una Magia”. Tutti combattono per la propria “Patria” per la propria “Bandiera” e per il proprio “Re” che li guida in battaglia. Il Monarca in ogni momento della vita di una Nazione rappresenta la Nazione tutta e non solo una parte che lo ha eletto come succede con la Repubblica. Un Presidente della Repubblica come fa a rappresentare delle persone che non lo hanno votato.

Come ogni cittadino che si ritrova nella singola “Bandiera Nazionale”, si ritrova in una persona che è al di sopra delle parti e non proviene da nessun partito. Che non pensa all’interesse di partito come tanti politici fanno sempre nella vita politica ma pensa all’unico “Bene” che è per il Popolo. Un Re e una Regina.

Il Principe Filippo Duca di Edimburgo