4 CHIACCHIERE DA BAR DEL 26 APRILE

4 Chiacchiere da Bar torna per la seconda volta di Martedì 27 aprile con una puntata specialissima affrontando con risate e comicità, le riaperture dello spettacolo. Nel salotto del Bar Virtuale più seguito con a capo la Director Manager Isabel Stasi il Coreografo Ballerino Eddy Russo il Maestro Vince Tempera ed il Regista Flavio Zinni,​ ci raggiungerà un Grande della comicità, cabarettista, cantante e scrittore italiano, con una carriera strepitosa partendo da programmi di successo come Zelig, Colorado, la Sai L’ultima, Striscia la Notizia e tanti altri ancora,​il suo nome, impossibile dimenticarlo per il suo dialetto Pugliese, stiamo parlando del grandissimo Pino Campagna “Papy” che ci delizierà oltre che della sua presenza, anche di progetti futuri, adesso che andiamo incontro alla stagione estiva, aperture di teatri e tante altre strutture che lo vedranno cavalcare i tanti attesi palchi. In studio come sempre le sorprese non finiscono, chi siederà nel bar con tutti noi oltre al Grande ospite d’onore ci sarà Mimmo Groove imitatore cabarettista sosia del comico “Giovanni Vernia”, Artista tutto tondo della RM Production, conduttore assieme al regista Flavio Zinni di un programma seguitissimo sul web il “Tolc Sciocco”. Quindi come sempre sarà una puntata Strepitosa non mancheranno risate e comicità soprattutto​ in un periodo così difficile che incomincia a vedere, forse, quella famosa luce in fondo al tunnel. Insomma non mancate.Vi aspettiamo per passare un’ora in compagnia. La puntata sarà visibile e in diretta dalle 21.00 sulle pagine Facebook: Rm Production Artisti e di Flavio Zinni oppure su YouTube RM Production Artisti e Flavio Zinni Channel.