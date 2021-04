4 CHIACCHIERE DA BAR

Questa sera torna con un appuntamento speciale “4 Chiacchere da Bar”, con la Director Manager Isabel Stasi di RM Production, affiancata come sempre dal grande Maestro Vince Tempera, dal Direttore Tecnico, Ballerino e Coreografo Eddy Russo ed anche dal Regista Flavio Zinni. In relazione alla riapertura dei locali notturni , l’ospite speciale sarà il grande Fabio Desogus, sassarese purosangue, meglio noto come “Killer Faber”, uno dei 10 Dj di fama nazionale ed internazionale che ha portato la musica elettronica e la techno nelle radio e nei locali più cool d’Italia, d’Europa ed anche negli Stati Uniti. Dalla pop dance è passato a fare ​ musica techno, elettronica e la techno house, diventando così uno dei precursori italiani nel fare questo tipo di musica. Ha lavorato nei più grossi network radiofonici italiani come Radio Deejay,​ m2o e Radio 105. Con​ Marco Mazzoli, Fabio Alisei, Paolo Noise ed il resto dei ragazzacci dello Zoo di 105,​ Killer ha percorso anni nel mondo della musica e della vita notturna, che lo ha visto protagonista alle console di discoteche famosissime come Le Cinéma di Milano, L’Illiria di Madone (Bg), L’Ultimo Impero di Torino​ e il Duplé​ in provincia di​ Massa. Ha inoltre partecipato a numerose manifestazioni internazionali come l’Ultra Music Festival in Croazia, la Love Parade di Berlino, la Street Parade di Zurigo, la Winter Music Conference di Miami. Per ​ trent’anni ha girato l’Europa come deejay e producer, tuttavia, adesso, ha deciso di tornare nella sua terra, la Sardegna e di aprire un locale tutto suo, il Marshmallow Fusion Club. Ma le sorprese non finiscono qui, nel bar più seguito del momento, sarà ospite anche Andrea Tami , in arte DJ Kiko, socio dell’Associazione A.R.G.O.S. Polizia di Stato, che ha sottoscritto il protocollo d’intesa e collaborazione​ progetto “Buone Azioni”​ per sostenere il sociale. Quindi come sempre sarà una puntata FENOMENALE, non mancate,vi aspettiamo per passare un’ora in compagnia. La puntata sarà visibile e in diretta dalle 21.00 sulle pagine https://Facebook di Rm Production Artisti/Flavio Zinni www.Facebook.com/ Rm Productionartisti https:// oppure www.Facebook.com/ VJMeFLY o sui canali Youtube Rm Production Artisti/ Flavio Zinni Channel