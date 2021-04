Sceriffo in pensione e il suo inseparabile cane poliziotto muoiono nello stesso giorno, verranno sepolti insieme

Hanno sempre vissuto insieme. Giorno dopo giorno per molti anni. Fino all’ultimo quando le loro vite si sono spente a poche ore di distanza. Questa è la storia di Dan McClelland, 67enne sceriffo in pensione della contea di Geauga, in Ohio, e del suo minuscolo Midge, 16enne minuscola femmina di cane poliziotto. Il primo è morto in ospedale dopo dopo una lunga battaglia contro il cancro mentre la sua quattrozampe si è spenta poche ore dopo a casa.

McClelland è andato in pensione alla fine del 2016 dopo 13 anni trascorsi come sceriffo in questa contea semi-rurale a est di Cleveland e 44 in totale con la stella sul petto. E per un decennio al suo fianco ha avuto Midge, un incrocio di Chihuahua-Rat Terrier specializzato nello scovare la droga. Un ruolo che l’ha reso il più piccolo cane poliziotto del mondo così come ha certificato il Guinness World Records nel 2006. Ovunque andasse McClelland, Midge era al suo fianco. In ufficio, faceva un sonnellino su una cuccia accanto alla sua scrivania e ovviamente era la beniamina degli scolari che visitavano il suo ufficio.

Nonostante le sue dimensioni, Midge non era seconda a nessuno quando si trattava del suo lavoro. È stato lo stesso McClelland a decidere che Midge, la più piccola della sua cucciolata, sarebbe stata una cagnolina ideale per fiutare la droga ideale: a differenza dei cani poliziotto grandi e più aggressivi, la mite quattrozampe cercava nei veicoli senza strappare i rivestimenti dei sedili o lasciare impronte fangose, oltre al fatto che per lei non era difficile cercare sotto i mezzi. La loro collaborazione lii ha portato ad apparizioni in talk show televisivi e la loro storia è stata raccontata su molte giornali e siti web. «Dan amava scherzare che quando le persone vedevano loro due in auto – racconta un suo collega – normalmente dicevano: “Hey, c’è Midge e come si chiama lui?”. Lui sapeva che il suo cane era molto più famoso di lui».Ora i due riposeranno insieme: la famiglia ha detto che McClelland e Midge saranno sepolti nella stessa tomba.