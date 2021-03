Arisa ha sbancato a Sanremo con il brano ‘sincerita’”, oggi sbugiardata dal fidanzato e lasciata:’Mi riprendo l’anello e nn ti sposo ‘

L’intervista rilasciata da Arisa a Mara Venier nel salotto di ‘Domenica in’ si è rivelata fatale per il prosieguo della storia d’amore della cantante, scoppiata in un pianto irrefrenabile quando si è toccato l’argomento vita privata. A qualche ora dal colloquio che ha mostrato il lato più fragile dell’interprete di ‘Potevi fare di più’, il fidanzato Andrea Di Carlo ha comunicato la fine della loro relazione come drastica conseguenza di quanto avvenuto in diretta tv e l’annullamento del matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare a settembre.

Perché Andrea Di Carlo ha lasciato Arisa

“Tra me e Arisa è finita. Sono deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”, ha raccontato Andrea Di Carlo al sito del magazine Oggi, spiegando l’amarezza suscitata dal comportamento della fidanzata che è scoppiata in lacrime dopo aver visto il video che passava in rassegna le loro foto: “Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma”.

Andrea Di Carlo ha poi rivelato quanto accaduto tra loro dopo l’intervista: “Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”.

Della fine della storia d’amore con Arisa, Andrea Di Carlo ha parlato anche sul suo profilo Instagram: “Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso ? Avrei risposto: lei , anziché delle lenzuola profumate. Si anche io credo in Dio, ma esiste anche L autodeterminazione nella vita che e’ quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni . Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea . L’amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non e’ un grado di prendersi impegni . Passo e chiudo”. L’hashtag #nessunmatrimonio, poi, ha confermato la fine della storia.