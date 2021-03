“IL TEMPO DEL CUORE” Narrazione di vita come cura di sé (2020, Edizioni OPEN BGE Bari) a cura di Antonella Daloiso – Prefazione di Geny Palmiotti Pensieri in libertà sulla pandemia. Una pubblicazione realizzata dall’Associazione Gabriel di Bari. I proventi sono destinati all’umanizzazione delle cure in oncologia

L’Università degli Studi eCampus presenta, all’interno della propria rassegna editoriale online, la pubblicazione “IL TEMPO DEL CUORE – Narrazione di vita come cura di sé” a cura della giornalista Antonella Daloiso, con la prefazione di Geny Palmiotti. Una raccolta di pensieri in libertà sulla pandemia, dedicata a tutti i medici ed il personale sanitario, realizzata dall’Associazione “Gabriel” di Bari ed i cui proventi sono destinati all’umanizzazione delle cure in oncologia.

L’appuntamento è per mercoledì 3 marzo, ore 17, con il webinar on line sui canali Facebook e Youtube di eCampus, in compagnia della curatrice del volume, la giornalista Antonella Daloiso, e Geny Palmiotti, Direttore del Reparto Don Tonino Bello dell’IRCCS di Bari, all’interno del quale opera l’associazione “Gabriel”.

Le attività in presenza dell’Associazione si sono trasformate, durante il tempo sospeso e difficile della pandemia, in una rubrica narrativa, da cui nasce “Il Tempo del cuore”, il volume che raccoglie l’elaborazione di pensieri, paure, ricordi, speranze e sentimenti di scrittori, poeti, giornalisti, psicologi, professori, medici, ingegneri, avvocati e gente comune.

“Non ci è riuscito nemmeno il Covid-19 a fermare l’attività dell’Associazione Gabriel – sottolinea nell’introduzione del libro la giornalista Antonella Daloiso – l’organizzazione di volontariato per l’umanizzazione delle cure in oncologia, nata con lo scopo di coniugare alle pratiche mediche, attività e percorsi a favore dei pazienti, affinché non si curi solo la patologia ma anche la persona.

Così, quando Maria Ronchi, psiconcologa volontaria dell’associazione, ha proposto di dare vita a una rubrica narrativa, non abbiamo perso tempo. E’ nato così “Il Tempo del cuore”.

Ne abbiamo dato comunicazione e nel giro di pochi giorni la redazione virtuale ha ricevuto e pubblicato sulle pagine social dell’Associazione contributi di grande valenza culturale ed emotiva, oggi raccolti in una pubblicazione grazie al progetto Hermes 2.0”.

“Non starò a raccontare delle grandi difficoltà nelle quali operiamo per fare fronte ad una emergenza che non ha precedenti almeno da quando ho memoria – scrive Geny Palmiotti nella prefazione al volume – E’ toccato proprio a noi, protagonisti di un mondo che cambia. Perché dopo, quando tutto questo sarà finito, non saremo più gli stessi e niente sarà uguale a prima. Ma si sa, l’uomo ha grandi capacità di adattamento e, nel tempo, la vita riprenderà a scorrere scandendo i nostri tempi”. Intanto continua la battaglia quotidiana in un reparto oncologico, alle prese con la malattia e le sue numerose problematiche da un lato, e la mancanza di calore e di un abbraccio, dall’altro. “Una pandemia – aggiunge Palmiotti – ma anche una storia di profonda umanità, quando la cosa che più ti manca è il calore, l’abbraccio, il contatto fisico con le persone che curo, che fanno bene più di un farmaco”.

Fortunatamente, alla notte segue sempre il giorno. Per questo il libro è impreziosito dalle foto di Vincenzo Catalano. Anche i suoi scatti costituiscono un percorso: tramonti che si alternano ad albe, un messaggio forte che è anche una certezza.

I proventi del libro saranno devoluti all’umanizzazione delle cure in oncologia (per prenotazioni: associazionegabriel.bari@gmail.com – 335/6722414).

*****

ANTONELLA DALOISO

Antonella Daloiso è nata a Bari. Giornalista professionista e laureata in Lettere, per molti anni è stata a capo dell’ufficio stampa e delle Relazioni Istituzionali della Fiera del Levante. Collaboratrice di quotidiani, autrice di programmi televisivi e radiofonici, è stata direttore responsabile di riviste a carattere economico e di attualità. Scrittrice, ha al suo attivo numerosi libri, tra i quali “Elegia Itinerante”, “Elena e le altre”, “AMGAS, 50 di storia” e “La Fiera del Levante, il Mezzogiorno, l’Europa nei discorsi inaugurali di Aldo Moro”.

Docente in diversi master legati al mondo del giornalismo e della comunicazione, svolge una intensa attività libero professionale e di ghostrider nei comparti industriale, socio- economico, politico. Già vice presidente del Corecom, ha ricoperto la carica di vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia e di membro giudicante del collegio presso la Corte di Appello di Bari in riferimento alle controversie riguardanti i giornalisti.

Moderatore in numerosi convegni nazionali, guarda anche al sociale in qualità di presidente dell’Associazione Gabriel, onlus per l’umanizzazione dei reparti di oncologia.

GENY PALMIOTTI

Gennaro Palmiotti, specialista in Oncologia e in Ematologia, è Direttore del servizio di Oncologia Don Tonino Bello dell’Istituto Tumori di Bari. Precedentemente, direttore del servizio di Oncologia Medica dell’Ospedale Di Venere di Bari. Dal 1997, docente di Oncologia al corso di Laurea in Scienze Infermieristiche all’Università di Bari.

Dal 1997 al 1999 ha insegnato Terapie integrate in Oncologia alla Scuola di specializzazione di Chirurgia Generale dell’Università di Bari e dal 2001 al 2017 ha ricoperto l’insegnamento integrativo per la disciplina di Chirurgia dell’apparato digerente nel corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Foggia.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, è stato vice presidente dell’Ordine dei Medici della provincia Bari, oltre che responsabile scientifico.

Dal 2003 organizza eventi formativi di ampio respiro rivolti alle figure professionali impegnate nell’assistenza del paziente oncologico.

Da molti anni è impegnato con la sua équipe per una umanizzazione delle cure nei reparti di oncologia. Il suo è, infatti, un reparto di eccellenza, fortemente umanizzato e primo in Puglia.

*****

L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 56 percorsi di laurea e numerosi master altamente professionalizzanti. Tra i principali obiettivi, la c.d. “Terza Missione”, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione (con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006) e grazie alla presenza capillare con proprie sedi in tutte le principali città d’Italia.

Info all’indirizzo www.uniecampus.it