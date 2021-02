Covid: inchiesta mascherine, 5 misure cautelari personali

Di Lorena Fantauzzi

I finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria, coordinati dalla procura di Roma, stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal gip di Roma nei confronti di 5 persone: arresti domiciliari per un indagato e 4 misure interdittive del divieto temporaneo dell’esercizio di attivita’ d’impresa e del divieto di ricoprire incarichi o uffici direttivi in persone giuridiche/imprese (con interdizione dallo svolgimento di tutte le attivita’ inerenti) a carico di altrettanti indagati. L’ipotesi di reato e’ quella di traffico di influenze illecite in concorso e aggravato dal reato transnazionale. Le indagini riguardano gli affidamenti, per un valore complessivo di 1,25 miliardi di euro, effettuati dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 a favore di tre consorzi cinesi per l’acquisito di oltre 800 milioni di mascherine di varie tipologia, effettuate con l’intermediazione – non contrattualizzata dalla struttura commissariale – di alcune imprese italiane, cioe’ la Sunsky s.r.l. di Milano, la Partecipazioni s.p.a., la Microproducts IT s.r.l. e la Guernica s.r.l. di Roma. “A fronte della suddetta attivita’ di intermediazione e dei connessi affidamenti – spiegano gli investigatori – le societa’ in questione hanno percepito commissioni per decine di milioni di euro dai consorzi cinesi risultati affidatari delle forniture dei dispositivi di protezione individuale (in particolare, mascherine chirurgiche, nonche’ del tipo FFP2 e FFP3)”. Le misure cautelari personali fanno seguito ai sequestri preventivi disposti – anche in via d’urgenza – nei giorni scorsi per un importo complessivo di circa 70 milioni di euro.