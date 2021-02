La Roma C5 sbanca Cagliari (2-4): ora testa al derby!

Una grande Roma sbanca Cagliari nella quindicesima giornata di campionato di Serie A2

Una bellissima partita va in scena al Pala CONI di Cagliari, ad affrontarsi due formazione in lotta per i playoff. Entra in campo con grande determinazione la Roma C5 che si rende fin da subito pericolosa. Non tarda ad arrivare il gol del vantaggio con una bellissima azione finalizzata dal solito Salas per lo 0-1. La Roma C5 è sempre padrona del campo, con grande determinazione, trova la rete del 2-0 con una grandissima azione personale di Gastaldo e il 3-0 con una ottima conclusione di Da Silva. A pochi secondi dalla fine della prima frazione di gioco il 360 GG futsal accorcia le distanze.

Nella prima parte del secondo tempo i padroni di casa mettono in difficoltà la Roma C5, segnando la rete del 2-3, ma nuovamente Da Silva mette sulla giusta strada i capitolini firmando la rete del definitivo 2-4. La Roma C5 soffre e sa farlo bene quando la 360 GG futsal prova a sorprenderli con il portiere di movimento, ma non c’è nulla da fare la Roma vuole la vittoria e la ottiene meritatamente. Ora la testa è già rivolta alla prossima sfida, in casa il derby contro la SS Lazio Calcio a 5.