Un San Valentino afrodisiaco, gustoso e… gluten free!

San Valentino è ormai alle porte, e in giro è un trionfo di cuori e orsacchiotti di peluche. Quest’anno, purtroppo, non potremo concederci cenette a lume di candela nel nostro ristorante preferito, tra atmosfere romantiche e suggestive. Ma non per questo dobbiamo rinunciare a celebrare l’amore. Come? Con una cena di qualità, tutta rigorosamente gluten free, ad esempio.

Per una sera il ristorante più romantico della città infatti sarà casa tua. Largo, dunque, a candele, incensi profumati, fiori e luci soffuse. Crea l’atmosfera giusta e non dimenticare un buon sottofondo musicale che accompagni la vostra serata. Quanto alla cena, puoi scegliere di prepararla con le tue mani o ordinare qualcosa di speciale già pronto, l’importante è che tutto sia assolutamente senza glutine.

“Per una serata speciale come quella di San Valentino, il menù dovrà essere all’altezza delle aspettative, quindi qualcosa di gustoso, in grado di accendere la passione e risvegliare tutti e 5 i sensi. Ma, ovviamente, rigorosamente gluten free!”, Commentano Stefano Paciaronie Lorenzo Meloni, fondatori di New Food Gluten Free, azienda leader del gluten free romano, con laboratori certificati e che utilizza solo materie prime genuine e di alta qualità.

Insomma, un menù con piatti afrodisiaci e dolci, sacri e profani, che accenda la complicità della coppia e l’appetito del palato: “Mai come quest’anno, dunque, abbiamo deciso di puntare sul dessert, sull’ultima portata, elegante e raffinata, tutta senza glutine, con il giusto equilibrio di tutti i suoi componenti nutritivi- sottolineano ancora dalla New Food Gluten Free, che poi aggiunge -. Ad esempio, per stupire la vostra dolce metà, vi consigliamo di puntare, come abbiamo fatto noi per questo San Valentino 2021, su una gustosa torta a cuore senza glutine, composta di ottimo cioccolato, anche accompagnato con lamponi freschi o frutti di bosco. Un connubio perfetto per chiudere la vostra romantica cena”.

Una altra possibilità di gusto, inoltre, potrebbe essere rappresentata dai cuoricini semifreddi,con ricotta e panna accostato a prodotti dal gusto esotico e affascinante; dal plumcake della passione o da una buonissima torta fragole e cocco: “Insomma- concludono da New Food Gluten Free – i dolci gluten free da portare in tavola sono davvero tantissimi, l’importante è che siano di qualità, nutrienti, gustosi e soprattutto fatti con amore. Proprio come richiede il giorno di San Valentino. A proposito, auguri a tutti gli innamorati!”