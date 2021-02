Il carrozzone. Riflessioni dell’artista e scrittore Roberto Bombassei

Draghi è la persona giusta al momento giusto. Ma ricordatevi che è un banchiere e un finanziere. Cosa significa? Significa che i bilanci devono andare come dice Lui. Aziende in difficoltà?

Se si possono salvare bene, altrimenti sono destinate al fallimento. Sussidi? No, opportunità. Come? Non si sa ancora. Ma chi è povero lo sarà di più.

Solo soldi per economia? No, anche per finanza, che significa banche e speculatori.

La politica italiana non mi stupisce. Per avere una poltrona o un ruolo da ministro/a gli ideali alla base dei vari movimenti sono annullati. L’unica coerente con i propri principi è FDI, anche se ricordo e consiglio ai vari partiti ,che chi sta fuori oggi potrebbe non avere un futuro domani.