Alessandra Zorzi (AT):”Più tutele per il comparto di polizia”

“I numeri sono questi. Un agente subisce mediamente un’aggressione ogni 3 ore, per un totale di 8 al giorno. Numeri che hanno fatto scattare l’allarme su tutto il territorio nazionale spingendo i sindacati ad organizzare la manifestazione di oggi a Roma in Piazza del Popolo.

Sindacati che da mesi cercano un confronto con i responsabili della sicurezza del Paese. Il Presidente del Consiglio Conte ed il Ministro dell’Interno Lamorgese avevano garantito l’apertura di un tavolo di lavoro per discutere di nuovi protocolli operativi e maggiori tutele legali per le forze dell’ordine ma ad oggi nulla è stato fatto. Mentre le aggressioni aumentano ed al contempo crollano le tutele e le garanzie per gli uomini in divisa. Questo silenzio da parte delle Istituzioni non è più ammissibile nè giustificabile.

ASSOTUTELA scende in Piazza al fianco del Consap e di tutti questi valorosi uomini, che sacrificano ogni giorno della loro vita per la sicurezza del Paese. Insieme a loro, vogliamo amplificare ancor di più un messaggio per le Istituzioni di Governo che deve essere chiaro e forte: Più tutele per il comparto delle forze di Polizia, insostituibile presidio per la sicurezza dei cittadini ed autentico baluardo di democrazia”.

Conclude in una nota Avv. Alessandra Zorzi, consulente legale Veneto per Assotutela