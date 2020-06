Zanardi:stabile ma grave,l’ospedale ferma i bollettini

Immutate le condizioni di Alex Zanardi,ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Siena.

L’atleta ha trascorso la quinta notte di ricovero senza alcun cambiamento nelle sue condizioni cliniche,per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici ma, sono gravi le condizioni neurologiche.

È ancora intubato e sedato,la prognosi rimane riservata.

I medici affermano che “ sentita la famiglia è giusto non comunicare altri bollettini medici fin quando non ci saranno notevoli cambiamenti riguardanti il suo stato di salute “

Anche il Papa scrive a Zanardi: “Prego per te ,la tua storia è un esempio “.

Queste le parole del Papa,che ha scritto una lettera per Alex Zanardi :

“Prego per lei “ inoltre aggiunge:

“Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta “.

“Caro Alessandro,la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso.Attraverso lo sport -scrive Papa Francesco – hai insegnato a vivere la vita da protagonisti facendo della disabilità una lezione di umanità .

Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta.In questo momento tanto delicato le sono vicino. Prego per lei e per la sua famiglia.Che il signore la benedica e la madonna la custodisca “ conclude il pontefice.

Come per tutti i pazienti su Zanardi si alternano circa 20 tra infermieri,medici e turnisti.

Sembra che la procura di Siena vuole chiedere informazioni al cameraman che ha firmato il momento dell’incidente di Alex Zanardi il 19 giugno a Pienza(Siena).

L’uomo è atteso presso gli uffici degli inquirenti.

Il video venne subito sequestrato dai carabinieri sul posto dell’accaduto ed è stato subito esaminato .

Rimaniamo in attesa di aggiornamenti nelle prossime ore.