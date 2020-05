Sindacato Europeo, accordo su Fallimento Centralpol Sevitalia Sicurezza

Oggetto: Fallimento Centralpol Sevitalia Sicurezza – ISSV Prot. 00102/EP/2020

Lo scrivente segretario, congiuntamente alle RSA anche di altre O.S., nel pomeriggio del 26 cm si è incontrato con la Curatela nelle persone degli avv.ti Perna e Pendenza, nonché in via telefonica con il presidente del gruppo Puma (Cav. Gino Puma), al fine di sciogliere il nodo della dicitura “ex novo” con le “dimissioni” in realtà “risoluzione” visto la dissoluzione del ramo aziendale retrocesso al fallimento, nel qual contesto si riteneva necessaria congiuntamente la deroga al Dlgs 23/2015 e DL 81/2015 (tutele crescenti o jobs act), quindi la non applicabilità ai lavoratori già tutelati dall’art.18 Lg 300/70, visto la continuità dell’esercizio del ramo d’azienda in capo ad ISSV spa, con giusta manleva per i titoli da responsabilità in solido per i crediti/debiti da precedente rapporto lavorativo.

Quindi la nostra soddisfazione è quella di aver tutelato realmente la forza lavoro insieme alle RSA anche di altre O.S., grazie alla disponibilità all’ampliamento delle trattative da parte della Curatela ed ISSV, che hanno manifestato lungimiranza nel concordare tali specifiche rettifiche e/o precisazioni, in punta di diritto, seppur a verbali di accordi già chiusi, come da missiva in rettifica giunta nella serata del 26 cm a firma congiunta delL’ISSV e della Curatela.

Roma lì, 26 Maggio 2020 F.to Ennio Pietrangeli Segretario Nazionale –Federazione Nazionale Operatori di Polizia &Guardie Giurate

