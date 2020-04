Un Almanacco della Scienza sulle catastrofi del passato

Il Focus monografico del numero on line da oggi del magazine dell’Ufficio stampa del Consiglio nazionale delle ricerche è dedicato alle calamità storiche, con frequenti riferimenti al presente e naturalmente anche a Covid-19

L’umanità è stata colpita nei secoli da calamità di vario tipo che distinguiamo tra naturali, quali alluvioni, terremoti ed epidemie, e causate dall’uomo, come le guerre.

Ma come sottolineano i ricercatori del Cnr nel focus monografico dell’Almanacco della Scienza on line da oggi, dedicato a questo tema, nelle cause e conseguenze lo zampino dell’uomo c’è quasi sempre. Eventi diversi tra loro, ma con tratti comuni e in parte simili a quelli che caratterizzano l’attuale pandemia di Coronavirus, su cui continuiamo inevitabilmente a riflettere.

Lo storico Amedeo Feniello propone la definizione di shock in luogo di quella di calamità, richiamando alcuni esempi come fa il suo collega Franco Cardini, che abbiamo incontrato nel Faccia a faccia. Tornando al Focus, il virologo Antonio Mastino dettaglia, distinguendola dall’epidemia, la definizione di pandemia; gli effetti economicidi quest’ultima sono esposti da un altro storico, Michele Colucci, in un confronto con la ripresa dell’ultimo dopoguerra. Ampia la sezione sulle calamità che colpiscono, con l’uomo, l’ambiente: Diego Fontaneto dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi si sofferma sull’invasione di locuste, sciagura “biblica” che sta affliggendo molti stati africani; il geologo Mario Tozzi spiega come l’uomo possa cercare di prevenire i danni da terremoto; dei similari tsunami e dei loro devastanti effetti parla Luigi Cavaleri dell’Istituto di scienze marine; infine, Claudio Rafanelli dell’Istituto per la microelettronica e i microsistemi affrontata la responsabilità dell’uomo.

Al tema monografico di questo Almanacco fanno riferimento anche le recensionidel volume “la memoria, i traumi,la storia” di Gabriella Gribaudi e del romanzo scientifico “l’amante del vulcano” di Susan Sontag. E i video, in cui Raffaella Salvemini dell’Istituto di studi sul Mediterraneo ricorda l’epidemia di peste che colpì Napolie Augusto Palombini illustra come le tecnologie digitali consentano l’accesso a siti e musei, confrontandosi anche con eventi calamitosi dell’antichità e del passato.

In maniera specifica alla pandemia di Coronavirus si fa ancora riferimento nel Video in cui Matteo Guidotti dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche spiega la corretta sanificazione fai da te; nella recensione della Freccia, rivista di Fs italiane per la prima volta in sola versione digitale date le misure sul traffico ferroviario adottate contro il contagio; in Altra Ricerca, con la app per il triage dei positivi allo studio dell’Università di Modena e Reggio Emilia e con l’iniziativa la cultura non si ferma di Icom Italia, che mette a disposizione visite virtuali dei musei.

L’Almanacco della Scienza è on line all’indirizzo www.almanacco.cnr.it