Una vita di ambizioni: ecco Francesca Teodori

Conduttrice tv e grande appassionata di calcio, Francesca Teodori è riuscita ad imporsi nel mondo della tv e dei social grazie ad una spiccata intelligenza e ad una profonda cultura sportiva.

La Teodori segue da vicino la Ternana e non trascura i tanti followers che seguono con grande passione il suo profilo Instagram che, ad oggi, conta oltre 77mila seguaci.

In questa intervista esclusiva Francesca Teodori ha raccontato le sua ambizioni e la voglia di mettersi in gioco a 360 ° nel prossimo futuro.



Ciao Francesca, sei una donna in carriera e impegnata a 360 gradi, ci racconti la tua giornata tipo?

“La mia giornata inizia presto. Alle 7,30 suona la sveglia e si inizia .. il mio lavoro da ormai 15 anni e’il consulente finanziario e assicurativo quindi essendo molto impegnata ho bisogno di organizzare bene la giornata per riuscire a dare spazio a tutto dalla cura di me stessa alla gestione social alla preparazione delle trasmissioni tv sportive e non. Seguo sempre una alimentazione equilibrata grazie alle consulenze di mia sorella Eleonora dottoressa e nutrizionista specializzata ad Harvard.”



Come nasce l’amore per il calcio?

“L’amore per il calcio nasce per l’amore. Devo dire che fin da piccola sono stata sempre più interessata al calcio rispetto alle mie coetanee.. ma la verità è’ che è’ stato un “grande amore” a trasmettermi tutta questa passione. Ero una ragazzina e lui un grande professionista calciatore… mi ha insegnato tanto di questo sport e soprattutto grazie a lui

ho capito molto bene le dinamiche dietro questo sport. Ma la mia vita privata e’ top secret quindi non voglio andare oltre.. posso dire che sono talmente innamorata del calcio che ho anche svolto un corso da procuratore sportivo con tanto di esame e iscrizione, ho collaborato e collaboro spesso con Diego Tavano.”





Qual è il tuo obiettivo per il 2023?

“L’obiettivo che mi sono posta per il 2023 e’ quello di riuscire a far conoscere le mie doti in tv a più persone possibili, ma sicuramente il sogno più grande sarebbe avere una parte in un film potendo avere l’onore di lavorare con artisti italiani che io amo tanto come Sorrentino , Vanzina , Genovese o Carlo Verdone.

Loro sono artisti che seguo da diversi anni ma in generale il cinema rappresenta il mio sogno più grande fin da quando ero bambina.”



Sei una donna che a 40 anni vuole mettersi in gioco, l’esperienza e la maturità ti contraddistinguono tra le tante che vorrebbero fare questo lavoro?

“Io sono una donna che ha un’ età in cui l’esperienza è’ abbastanza e mi ha portato ad avere una grande maturità dentro di me.

Credo che esperienza e maturità siano due facce della stessa medaglia e parlano entrambe di tempo . Per fare questo lavoro non serve fare a gara con tutto il resto del mondo ma semplicemente lavorare su se stessi e farsi notare.

Talento e serietà nel lavoro sono fondamentali ed anche con un pizzico di presunzione sento di meritarmi una grande occasione, spero arrivi presto!”





Che importanza hanno i social nella tua vita?

“I social sono strumenti che, se gestiti in modo corretto, danno una grande mano alla diffusione dell’immagine . Io sono molto legata a Instagram, e’ il social su cui lavoro di più.

A modo mio devo molto a questa piattaforma perché mi ha permesso di farmi conoscere ed apprezzare nel corso degli anni.”





Ti piacerebbe fare un reality? Se si quale?

“I reality da un lato mi affascinano, dall’altro non so se riuscirei a durare molto. Sono una persona molto schietta e diretta e questo mio lato del carattere spesso mi porta a sbilanciarmi sulle situazioni, in un programma televisivo potrei essere una mina vagante (ride ndr).

Ho sempre guardato il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi, sono due reality che mi piacciono molto e sicuramente dovesse capitare l’occasione la valuterei volentieri.”

Quanto conta secondo te ad oggi nel mondo del lavoro il fattore estetico?

“Il fattore estetico conta , ha sempre contato, inutile girarci intorno…

Credo che tanto dipenda da cosa uno voglia fare nella vita, nel mondo della recitazione e della tv contano molto le capacità e la bravura, ovviamente quando bellezza e talento si incontrano allora hai molte più possibilità.

Io sono consapevole che ci sono tante persone che hanno i miei stessi obiettivi, questo però mida ancora più forza per andare avanti e credere in me stessa.

Alla fine è il pubblico che decide, mi sento molto apprezzata sia nella vita reale che nei social, spero che il mio treno arrivi presto!”

Determinata, solare e molto competitiva Francesca Teodori è pronta per ild definitivo salto di qualità nella propria carriera, da parte nostra il ringraziamento per l’intervista rilasciata e l’augurio che possa presto realizzare tutti i propri sogni.

https://instagram.com/principessafre?igshid=YmMyMTA2M2Y=