Sicura del proprio corpo e determinata nei suoi valori Michela Mucciante sogna di poter diventare una giornalista sportiva ma nel frattempo condivide la passione per la fotografia tramite i propri profili social.

Ciò che colpisce di Michela non è soltanto una bellezza fuori dal comune ma soprattutto la capacità di argomentare anche le questioni più delicate con l’intelligenza e la naturalezza di chi, nonostante la giovane età, già conosce i veri valori della vita.



“Amo il mio lato B e soprattutto amo mostrarlo alle persone”, Michela Mucciante unisce qualche segno di timidezza ad una grande forza caratteriale che emerge ogni qualvolta i famosi “leoni da tastiera” si permettono di offenderla per via delle sue foto sexy.

In questa intervista esclusiva abbiamo provato a conoscere meglio la giovane 26enne che, da oggi avrà un nuovo profilo sulla celebre piattoforma OnlyFans.

Ciao Michela, come nasce la tua passione per i social e la fotografia?

“La fotografia è una passione che sto acquisendo con il tempo e soprattutto con la graduale scoperta e valorizzazione del mio corpo, oggi amo fotografare tutto ciò che mi colpisce e che reputo all’altezza di essere immortalato per l’eternità. Fotografo qualsiasi cosa mi susciti emozioni nel momento in cui la guardo, il corpo comunque è il soggetto che preferisco. Ho aperto i social ormai circa 7-8 anni fa e grazie soprattutto ad Instagram mi sono affacciata in un mondo che reputo molto affascinante”





Mostri spesso il tuo corpo, qual è il messaggio che vuoi mandare?

“Come ho anticipato prima amo mostrare tutto ciò che reputo bello. Io amo il mio corpo e mi piace mettere in mostra le mie forme cosi come un pittore mette in mostra i suoi quadri. Purtroppo mi rendo conto di vivere in una società ancora troppo arretrata per capire che dietro ad un corpo nudo non si nasconde automaticamente un qualcosa di “sporco” ma una forma di bellezza. Io seguo soprattutto donne ed amo guardare i loro corpi pur essendo etero, la mia speranza è che un giorno si arrivi a capire di quanto il mondo possa essere bello se visto con un’apertura mentale diversa”





Quali sono i tuoi sogni?

“Come si può facilmente intuire dal mio profilo Instagram amo scrivere ed esprimere le mie idee in merito alle questioni sociali che più mi colpiscono. Mi piacerebbe diventare una fotomodella di successo e collaborare con i migliori brand, la moda è una delle mie più grandi passioni.”



Pregio e difetto estetico che ti riconosci?

“Amo il mio lato B, penso che sia assolutamente perfetto e mi piace mostrarlo nella sua nudità. Non ho molta simpatia per il mio naso (ride ndr), lo vorrei più sottile, ma non credo mi opererei, in fondo mi piaccio già così.”

Sei pro o contro la chirurgia estetica?

“Assolutamente favorevole alla chirurgia estetica, la reputo un ottimo strumento per migliorarci e rendere le persone a loro agio con il proprio corpo. Io ho fatto il filler alle labbra e al naso e mi vedo decisamente migliorata.”

Dal tuo profilo Instagram abbiamo letto che hai aperto un profilo OnlyFans, inizierai a pubblicare da oggi?

“ Assolutamente si. Ieri ho aperto ufficialmente il mio profilo su OnlyFans dove condividerò foto in intimo mostrando il mio corpo in tutta la sua semplicità. Non farò foto in nudo, apprezzo chi lo fa ma per me sarebbe una forzatura. Nella vita voglio essere sempre me stessa, Michela viene prima di ogni cosa e fare foto in intimo è ciò che mi va veramente essere me stessa.

Al mare ti capita mai di sentirti “giudicata”?

“ Molto spesso. In spiaggia uso sempre il perizoma lasciando i miei glutei quasi interamente scoperti e sento spesso commenti offensivi nei miei confronti. Queste persone mi fanno pena, le persone dovrebbero essere libere di mostrarsi come vogliono senza avere il presentimento che, se lo faranno, verranno giudicate. Giudicare una persona perché usa un perizoma è una grande sconfitta per l’umanità”

Meglio sedurre o essere sedotti?

“In linea di massima a me piace sedurre ma in determinate occasioni amo che un uomo possa farmi sentire desiderata e sedurmi allo stesso tempo.”

Quanta importanza dai alla cura del tuo corpo?

“Molta. Amo la Skin Care e mi piace prendermi cura della mia pelle e del mio corpo.

Come dico sempre, il nostro corpo è la casa che ospita la nostra anima. Siamo fatti di anima e di materia, per questo dovremmo prenderci cura di entrambi. Prendersi cura del proprio corpo viene vista quasi come una forma di superficialità, quando in realtà è una forma di amore verso noi stessi.”

Profilo Instagram: https://instagram.com/michelamucciante?igshid=YmMyMTA2M2Y=





A cura di Dario De Fenu