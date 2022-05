Quando la bellezza incontra l’eleganza: Livia Canalis si racconta

Ciò che colpisce subito è la semplicità e l’educazione con cui Livia Canalis si esprime: bellezza ed eleganza rendono Livia una delle imprenditrici e blogger più apprezzate del mondo social. Determinata e sicura dei propri mezzi, Livia ha lasciato la sua città natale con una valigia piena di sogni e ambizioni, oggi sta realizzando il suo più grande progetto imprenditoriale.

Quella valigia c’è ancora e quella ragazza, ormai diventata donna, la riempie con occhiali da sole e cuffie per ascoltare musica!Intelligente ed estremamente colta, la 30enne romana si racconta in un’intervista esclusiva tra sogni e progetti.

“La misura dell’intelligenza è la capacità di cambiare”

Albert Einstein

Da modella ad imprenditrice; in pochi anni la tua carriera sta avendo un’evoluzione importante, ci parli dei tuoi nuovi gioielli “Livia”?

“È nato tutto un po’ per gioco durante la prima ondata di pandemia, circa due anni fa. Come tutti, anche io ero chiusa in casa e parlavo al telefono con questo mio amico gioielliere che mi chiedeva di aiutarlo a sponsorizzare il suo marchio…da una semplice collaborazione alla fine è nata l’idea di creare proprio una mia linea di gioielli, “Livia”, interamente disegnati da me. Adesso questo mio amico è il mio socio ed entrambi siamo partner in questo meraviglioso progetto di cui vado molto fiera. Ho sempre avuto una grande passione per i gioielli, ma mai avrei pensato di riuscire a fare tutto questo. Spesso nei periodi più bui nascono le cose più belle.”

Molto attiva con i social ma allo stesso tempo riservata; sappiamo poco della tua vita privata. Sentimentalmente sei soddisfatta attualmente?

“Come sanno bene i miei “followers” sono molto riservata dal lato sentimentale, condivido tanto su Instagram ma mantengo sempre un leggero distacco, cerco di proteggere il più possibile la mia sfera privata..quando una cosa è solo tua nessuno te la può toccare o rovinare, giusto? Attualmente, comunque, da questo punto di vista sono soddisfatta”

Non solo bella, ma anche determinata ed intelligente, credi possano essere queste le tue armi vincenti?

“La bellezza sicuramente aiuta in certi ambiti, ma ha anche svantaggi: vieni sempre sottovalutata perché purtroppo, di solito, “la ragazza bella non ha cervello”. Viviamo in una società bigotta e questo è quello che ancora si pensa, è come se si dovesse continuamente dare una dimostrazione di intelligenza o di essere all’altezza, il che è triste.

Un consiglio che mi sento di dare a tutte le ragazze giovani come me con una passione o un sogno nel cassetto da voler realizzare è quello di studiare e di far valere le proprio idee, di lavorare sodo ovviamente, di informarsi e migliorarsi sempre, perché con la conoscenza e l’intelligenza si arriva ovunque, ed è una cosa che nessuno mai potrà portarvi via.”

Sei diventata una fonte di ispirazione per moltissime adolescenti che vorrebbero avere un successo simile al tuo, quali sono i consigli che ti senti di dare?

“Come ho detto prima usare la testa è fondamentale, perché con solo la bellezza non si arriva lontano.. trasformate le delusioni, la rabbia, la tristezza in forza, canalizzate queste energie e trasformatele per creare qualcosa di vostro, di unico, di bello.

Fare sport anche serve, io ho iniziato kickboxing l’anno scorso e devo dire che mi aiuta tantissimo a sfogare. In generale lo sport da sempre mi ha insegnato a non mollare mai, anche quando sembra che la partita sia finita.

Poi viaggiare tanto, interessarsi di arte e cultura..insomma aprire la mente in generale è fondamentale. Infine siate i motivatori di voi stessi, incoraggiatevi come se steste dando dei consigli al vostro migliore amico. Siate consapevoli di quello che avete raggiunto nella vostra vita e apprezzatelo, e godetevelo, puntando però sempre a fare meglio.”

Moda, Spettacolo e Televisione spesso, soprattutto ultimamente, vanno di pari passo, Il mondo televisivo è un obiettivo per te o preferiresti rimanerne fuori?

“Mi sono arrivate tante proposte negli ultimi anni ma ho sempre rifiutato, credo che non faccia per me. Da tre anni, poi, sono dietro al mio nuovo progetto full time quindi non avrei proprio il tempo materiale per fare un programma televisivo.. aprirò a breve un’attività a Milano, di cui però non voglio svelare ancora nulla! Quindi sono davvero molto occupata e presa da questo, sarà qualcosa di incredibile e non vedo l’ora di potervi dire tutto!”

Sempre in viaggio e sempre pronta a nuove avventure; cosa non deve mai mancare nel trolley di Livia Canalis?

“Nella mia valigia non potrebbe mai mancare: un face mist spray, per mantenere sempre la pelle idratata,le cuffie per ascoltare la musica e 5/6 paia di occhiali da sole, ho un problema lo so! (Ride ndr)”

Vieni etichettata spesso come influncer/blogger, ti ritrovi anche parzialmente in questa definizione o ti senti più imprenditrice e modella?

“Ma sai ormai blogger, fotomodella..sono un po’ la stessa cosa, nel senso che adesso è un po’ tutto mischiato.. non mi dispiace affatto essere vista anche come blogger, perché alla fine con Instagram ci lavoro e lo uso tutti i giorni, ma le mie attività principali adesso sono altre, quelle che mi vedono come imprenditrice.

Anche i lavori da fotomodella che un tempo magari avrei accettato, adesso mi trovo a doverli rifiutarli perché appunto non ho più tanto tempo..se capita l’offerta bomba, once in a while, ben venga perché mi sono sempre divertita a scattare campagne e a viaggiare, ma non è più il mio lavoro ecco”

Viaggi spesso, c’è un posto che ti è rimasto nel cuore? Milano per scelta o solo per lavoro?

“Milano per scelta: sono “scappata” da Roma, dove sono nata, dalla disorganizzazione e dalla mentalità chiusa di quella città. Avevo un sogno ed era quello di aprirmi un’attività tutta mia,

Una delle città che mi porto nel cuore è sicuramente Amsterdam, ho molti dei miei migliori amici che vivono lì e sono stata tantissime volte. Amo tutto di quella città…sembra di camminare in un dipinto impressionista… quando c’è il sole se la batte con Roma per me, che va bè è la città più bella del mondo!Poi ovviamente un’altra delle città che porto nel cuore è Londra, per lo stesso motivo più o meno.. ho appena preso casa lì quindi per me ormai è diventata come una seconda casa”

Ringraziando Livia per la disponibilità e la simpatia le auguriamo di realizzare tutti i suoi sogni e di portare la sua fame imprenditoriale e la sua determinazione in tutto il mondo!

A cura di Dario De Fenu