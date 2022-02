Quando la passione diventa un lavoro; Sofia Oranges, la conduttrice perfetta

Mai accontentarsi, studiare e credere nelle proprie capacità per realizzarsi e inseguire i propri sogni: Sofia Oranges è questo e molto di più. Spigliata, intelligente ed estremamente competente, Sofia sogna di fare la giornalista fin da piccola, quando era incuriosita da tutto ciò che la circondava.

Passione per il giornalismo e amore per il calcio; il connubio perfetto che ha portato Sofia ad affermarsi come conduttrice nelle migliori emittenti locali ed a perfezionare la sua competenza con il riconoscimento ufficiale da arbitro, ottenuto proprio negli ultimi mesi.

“Ho sempre avuto le idee chiare, continuerò a lottare per realizzare il mio sogno…ho tantissimi progetti in mente!”.

Conosciamo meglio Sofia in un’intervista esclusiva, dove la splendida conduttrice romana rivela i suoi sogni, i suoi obiettivi ed il suo infinito amore per il giornalismo sportivo.

Ciao Sofia, come nasce la tua passione per il giornalismo?

“Ho sempre voluto fare la giornalista; da piccola leggevo di tutto, mi incuriosivo di ogni cosa e cercavo sempre di scoprire la verità. Con l’università la mia consapevolezza è aumentata ed ho capito definitivamente che questo doveva essere il mio futuro; mi sono laureata in comunicazione e giornalismo e, durante gli anni universitari, ho iniziato a frequentare un gruppo di ragazzi con i quali gestivo una sorta di telegiornale della Sapienza. Andavo in giro e facevo report, mi piaceva da morire ed è stata per me un’esperienza bellissima, che a distanza di anni ricordo con estremo piacere. L’amore per il calcio nasce grazie alla mia famiglia e mi è venuto fin da subito naturale unire le due cose; lo sport riesce a far uscire il meglio di me, dare news ma soprattutto creare intrattenimento divertente, leggero e che possa essere per tutti senza limiti di età.”



In passato hai praticato qualche sport?

“Lo sport ha sempre fatto parte della mia vita; ho praticato pattinaggio artistico su rotelle e ho anche preso il brevetto al CONI che mi ha consentito di diventare istruttrice.”

Sfatiamo insieme il mito che le donne non possono avere competenza calcistica?

“Assolutamente! (Ride ndr). Io seguo il calcio da sempre e proprio perché amo questo sport non ho mai smesso di studiarlo.

Dopo la laurea ho fatto Master di alta formazione con l’ elite football center per il giornalismo sportivo, telecronaca ed ufficio stampa. Ho avuto il privilegio di conoscere grandi giornalisti e persone straordinarie che mi hanno insegnato molto, credendo fin da subito nelle mie capacità. Colgo l’occasione per ricordare Cesare Barbieri, un maestro per me ed una persona straordinaria.

Ultimamente poi sono diventata Arbitro; volevo fortemente completare le mie conoscenze e ho scoperto un mondo vasto, difficile e spesso sottovalutato. Il calcio è un gioco semplice ma che al suo interno trova regole complesse e sconosciute a molti.”

Hai qualche conduttrice alla quale ti ispiri?

“Ho sempre ammirato Ilaria D’Amico, mi piaceva il suo modo di condurre e rimane il mio punto di riferimento.”

Sinceramente, in questo mondo quanto conta la bellezza estetica?

“Molto, indubbiamente. Sarei falsa se affermassi il contrario. Credo che la bellezza sia un qualcosa in più, ma non solo in questo settore, in generale! Io voglio distinguermi per la mia professionalità e competenza, non sono e non voglio essere una modella ma una giornalista e conduttrice televisiva.”

Il sogno più grande?

“In questo mondo l’obiettivo di tutti è quello di arrivare a Sky o DAZN, ma stanno nascendo un nuovo modo di fare giornalismo, credo che il Web da qui a poco tempo diventerà il punto di riferimento definitivo per tutti gli appassionati di calcio.”



Hai progetti in mente?

“Molti. Credo in me stessa e nelle persone con cui sto collaborando e sono molto fiduciosa per il futuro. Purtroppo ancora non posso svelare nulla pubblicamente ma sto lavorando ad un progetto importante che spero possa essere apprezzato e seguito.”

Quando vai in onda e rimani tu, da sola, al centro della scena, che sensazione provi?

“Mi piace, ogni giorno di più. Sono rilassata, concentrata solo sul mio lavoro e con la consapevolezza di dover lasciare fuori dallo studio qualsiasi problema o distrazione causato dalla vita privata.”



Quando determinazione e ambizione si uniscono alla professionalità si raggiunge la perfezione: auguriamo a Sofia di realizzare i suoi sogni e soprattutto di continuare a sorprenderci.

La celebre frase di Marilyn Monroe descrive perfettamente Sofia, conduttrice e donna con grande carattere,

“Una ragazza saggia conosce i suoi limiti, ma una intelligente sa che non ne ha.”

A cura di Dario De Fenu