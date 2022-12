Delitto di Avetrana, terzo episodio.

Si conclude con questo articolo la mini dici-inchiesta condotta da Ventonuovo quotidiano sul caso di Sarah Scazzi, la ragazzina di Aventrana barbaramente assassinata il pomeriggio del 26 agosto 2010 , mentre si trovava a casa degli zii, per mano della cugina Sabrina Misseri e della zia appunto Cosima Serrano. Il sottoscritto e la redazione tutta coglie l’opportunità per rinnovare la vicinanza ai familiari della ragazza.

Oggi scandaglieremo in primis il momento X, quello in cui Sarah Scazzi è stata sottratta alla vita da persone cui voleva bene e nelle quali riponeva la massima fiducia e grande affetto, (la zia e la cugina appunto, ndr). Secondo il rapporto del medico legale le cause della morte sono da imputare ad una “asfissia meccanica da costrizione”. Cioè la povera ragazza fu strangolata strangolamento.

Dalle analisi sul corpo della vittima non sono poi emersi segni di difesa men che meno di lotta. Questo è stato uno degli elementi cruciali in tribunale utilizzati dall’accusa per dimostrare la colpevolezza di Sabrina e della madre Cosima, in quanto rappresenterebbero l’evidenza che il momento morte sia avvenuto con un’aggressione effettuata di concerto dalle due donne .

Segnatamente la cugina compiva materialmente il delitto avvalendosi di una struttura nastriforme come arma del delitto, presumibilmente una cintura, con la quale circuiva il collo della povera ragazza. La madre dell’omicida nel frattempo provvedeva a tenere bloccata Sarah impedendole di reagire e ribellarsi. Da qui le evidenze che testimoniano il fatto che la vittima “non ha lottato”. Nessuna traccia sotto le unghie di Sarah. L’omicidio è stato commesso, come verrà dichiarato a processo, tra le ore 14:00 e le ore 14:23 di quel triste giorno, nel garage della abitazione Misseri, che fu ribattezzata dai media come “la villetta degli orrori”. Successivamente con il ritorno a casa di Michele Misseri è iniziata l’attività di soppressione, con la ragazza che fu gettata in un posto pressoché introvabile, un piccolo pozzo largo appena 1 metro nella campagne tarantine, in località Mutunato. Ricordiamo che con sentenza definitiva di cassazione il 21 febbraio 2017 il tribunale di Taranto ha condannato all’ergastolo le due donne e a 8 anni di reclusione l’uomo. Più altre condanne minori a componenti della famiglia Misseri per favoreggiamento, falsa testimonianza e reati minori.

Un retroscena segreto

Ma veniamo al retroscena segreto. I mesi precedenti il delitto, sono caratterizzati dalla fine di un lungo matrimonio, quello tra Michele Misseri e Cosima Serrano. Una famiglia quella Misseri tradizionalmente matriarcale, con Cosima che si occupava dei conti familiari e prendeva tutte le decisioni più importanti. Si palesa un contesto in cui Michele appare oppresso da questa donna, sottomesso. Emblematica a tal proposito un’intervista concessa nei primi giorni seguenti il fatto in cui entrambi furono sollecitati da un’emittente e nel corso dell’intervista la donna lanciò una gelida occhiata nei confronti del marito, colpevole di star facendo delle dichiarazioni non gradite alla moglie. Michele, si tacque immediatamente. Tornando al processo invece, dalla lettura dei messaggi intercorsi tra Sabrina e Ivano, sono emersi dei particolari agghiaccianti che rendono questo caso, seppur chiuso sotto l’aspetto giudiziario, alquanto misterioso ed enigmatico. Sabrina scriveva al suo amato: “Io me ne andrei sul serio ma non voglio lasciare mio padre nelle grinfie di mia madre”; “Mio padre è l’unico a cui sono legata tantissimo della mia famiglia”.

Ed ancora: “Mi sa che i miei si separano. Oggi tutti e due si sono sentiti male anche a livello di salute”; “Cioè che ti devo dire? Mia madre non cucina più per mio padre e quindi lo faccio io”. Questi messaggi parlano chiaro: il matrimonio tra Michele Misseri e Cosima Serrano è finito ; Sabrina è preoccupata per il padre e non vuole vederlo soffrire, mentre la Serrano viene dipinta come una donna aggressiva, poco propensa ad un dialogo. Da tutto ciò si intuisce il perché oggi Michele non indossi più la fede nuziale.

Ivano Russo ha mentito