Tatiana Itagliana: Sicurezza sul lavoro

Investire nella sicurezza sul lavoro è un dovere fondamentale di ogni azienda per prevenire rischi e infortuni, sostenere costi sociali minori per incidenti e malattie professionali, ma anche solo per non essere sanzionata! Certo il quadro normativo non è mai di facile interpretazione, specialmente per Tatiana Itagliana, personaggio sortito dalla mente dell’attrice Maria Chiara Montagnari.

Tatiana è una domestica nata nel paese immaginario di Prudezia e venuta in Italia per lavorare dal suo capo e le sue tre figlie, che la ospitano. Bullizzata in ogni modo, si difende come può.

Oggi si è studiata l’art. 2087 del codice civile, “Tutela delle condizioni di lavoro”: l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Col sorriso sulle labbra, ma col pensiero ai lavoratori e ai datori di lavoro. Tatiana Itagliana si trova su Instagram e TikTok @tatianaitagliana, oltre che su YouTube