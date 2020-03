Diversi modi in cui puoi acquistare Bitcoin

Bitcoin è senza alcun dubbio una delle invenzioni più importanti degli ultimi anni. È stata la prima moneta virtuale, creata nel 2009 creata da uno o più hacker con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto. Diversamente dalle altre valute il Bitcoin non ha dietro una Banca centrale che distribuisce nuova moneta ma si basa fondamentalmente su due principi: un network di nodi, cioè di pc, che la gestiscono in modalità distribuita, peer-to-peer; e l’uso di una forte crittografia per validare e rendere sicure le transazioni.

Sono tante le cose che si possono fare con i Bitcoin. Dai piccoli negozi alle grandi aziende, sono diverse le realtà che accettano Bitcoin come mezzo di pagamento. Diversi hanno quindi detto sì, altri no come Amazon e in generale le grandi piattaforme di e-commerce, ancora restie. Si possono, ad esempio, prenotare viaggi attraverso CheapAir. Il popolare sito web di prenotazione di viaggi con sede in California ha iniziato ad accettare bitcoin dal novembre del 2013.

Virgin Galactic, invece, che comprende compagnie come Virgin Mobile e Virgin Airline, è stata una delle prime ad implementare il pagamento con Bitcoin: lo fa dal 2013, se volete potete riservarvi anche un posto per un viaggio nello spazio. La diffusione di questa criptomoneta è rapidissima e la sua quotazione arriva persino a superare quella dell’oro. Attraverso i bitcoin i promotori pensano di creare una metaeconomia virtuale in cui le banche risultano ormai obsolete: per effettuare transazioni finanziarie infatti non servirebbero più intermediari.

Come acquistare Bitcoin

Abbiamo visto che sono tante le cose che si possono acquistare con Bitcoin, ma come si compra questa moneta virtuale? Esistono vari modi per comprare il bitcoin: come capita spesso, la scelta dipende dalle proprie esigenze. Il primo metodo è la creazione di un wallet e l’acquisto presso uno dei vari Bitcoin exchange. In questo caso c’è chi paga con carta di credito, bonifico bancario SEPA o altre 6 modalità di pagamento.

Esistono, poi, alcuni negozi fisici di Bitcoin. Il primo in Italia è stato aperto a Rovereto. Il successo di Bitcoin sta portando molti utenti ad interessarsi a questo aspetto e l’idea di dare un corpo fisico al Bitcoin è propedeutica alla sua diffusione. Una card da conservare nel portafogli, per chi non vive di pane e hi-tech è più rassicurante di una lunga stringa “alfanumerica” custodita in un’app del cellulare.

L’opportunità di investimento

Bitcoin è diventata una delle opportunità di investimento più interessante degli ultimi anni. Essendo monete virtuali e quindi erogate online, hanno bisogno di specifiche tecniche di crittografia che ne possano garantire la sicurezza, anche per ovviare dai numerosi attacchi informatici subiti dalle piattaforme di trading da parte degli hacker. Proprio per questo è importante assicurarsi di utilizzare piattaforme di trading sicure, dotate di garanzie e certificati necessari e soprattutto considerata CCSS ovvero Crypto Currency Security Standard, cioè garantita per gli standard che proteggono i sistemi informatici che utilizzano le criptovalute. Questo sistema, oltre a garantire la sicurezza, fornisce uno standard per le tecniche di scambio di criptovalute, in cui il sistema presuppone che gli utenti finali possano compiere delle scelte informate sulla piattaforma da utilizzare per fare trading con le monete virtuali.