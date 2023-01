Spaccio di droga, dieci arresti a Roma

Roma. Prosegue l’attività della Polizia per la prevenzione e la repressione dei reati connessi con la detenzione e lo spaccio di stupefacenti. Controlli dedicati in tutte le zone della Capitale, grazie alla collaborazione degli uomini dei Distretti e dei Commissariati con le sezioni specializzate della Squadra Mobile.

Una importante operazione è stata portata a termine dal commissariato Romanina: li agenti, partendo da alcuni indizi sono arrivati a individuare l’abitazione, in via Franco Becci, di un uomo di 37 anni sospettato di essere un pusher di zona. Gli investigatori si sono appostati in loco, aspettando possibili acquirenti. Sono riusciti, in tal modo, a fermare l’uomo sull’uscio proprio mentre tentava di cedere della droga. In casa dello stesso, i poliziotti hanno rinvenuto ben 116 involucri di cocaina dal peso di 66,35 grammi nonché 1.920 euro, probabile provento dell’attività illecita. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Gli stessi agenti del commissariato Romanina hanno poi arrestato un 30enne che si spostava in monopattino elettrico per la consegna occasionale di stupefacenti nei dintorni di via Torre Morena. Il ragazzo, dopo un pedinamento, è stato sorpreso proprio mentre scambiava della droga con il conducente di un’auto. Ha tentato la fuga ed è stato bloccato e arrestato. In seguito ad una perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, di strumenti per confezionare e pesare singole dosi, appunti contabili e la somma di euro 2.100. L’arresto è stato convalidato.

Percorrendo via Gino Cervi, gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, hanno notato una ragazza in atteggiamento sospetto che, visti i poliziotti, si è velocemente diretta verso il parcheggio di un esercizio commerciale. Sottoposta a controllo, la giovane, una romana 29enne, ha consegnato agli agenti 46 involucri di cellophane contenenti 42 grammi di cocaina e 330 euro in contanti. Anche il suo arresto è stato convalidato.

I poliziotti del XII Distretto Monteverde hanno arrestato un cittadino georgiano di 24 anni, che passava in via di Donna Olimpia a bordo di un’autovettura. È stato trovato in possesso di 45,50 grammi di hashish. Nel bagagliaio dell’auto, rivenuti anche arnesi da scasso come lastre in metallo, pinze, guanti, una chiave con mappatura europea evidentemente modificata, fogli di carta abrasiva. In aggiunta al reato connesso con la droga all’uomo è stato quindi contestato il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Convalidato l’arresto, l’uomo è stato condannato a anni 2 anni di reclusione e al pagamento di 4000 euro di multa.

Dopo una accurata attività di indagine, gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato un italiano di 50 anni. “Agganciato” in via delle Galline Bianche, dopo un breve pedinamento, l’uomo è stato fermato proprio mentre stava cedendo della droga a un acquirente. In totale gli sono stati sequestrati 11,4 grammi di cocaina e 770 euro. Convalidato l’arresto.

Maxi operazione, inoltre, del commissariato San Lorenzo, che in tre diverse circostanze ha arrestato 4 persone gravemente indiziate di detenzione di stupefacenti. La prima delle operazioni è culminata con l’arresto, in via degli Enotri, di un 58enne che dopo un breve pedinamento è stato fermato in via dei Frentani proprio mentre stava cedendo droga ad un cliente. Nell’abitazione dell’uomo, segnatamente nella credenza della cucina e in un mobile del bagno, sono stati rivenuti 5 involucri contenenti circa 290 grammi di hashish, 2 con 30 grammi di cocaina e 3 con 14 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e, all’interno di un barattolo, la somma di 6550 euro. Dopo la convalida dell’arresto, per l’uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Il secondo arrestato è un 31enne romano trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e hashish nascosti in casa. Arresto convalidato anche nel suo caso, Gli ultimi arrestati sono due romani, rispettivamente di 22 e 29 anni, colti in flagranza a spacciare dagli agenti del Commissariato San Lorenzo ed Esquilino. Sequestrati alcuni grammi di cocaina e 645 euro in contanti. Dopo la convalida dell’arresto, il 22enne è stato condannato a 6 mesi di reclusione e 1000 euro di multa, il 29enne a mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa.

Il commissariato Porta Maggiore ha, infine, arrestato un nigeriano di 34 anni. L’uomo dovrà scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti. L’arresto è stato effettuato in esecuzione del provvedimento di revoca del decreto di sospensione di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania.