Uccisa a Roma avvocata 34enne, convalidato l’arresto dell’ex compagno

di Luca Marrone

Roma. Uccisa con un colpo di pistola al petto esploso a pochi metri dall’ingresso di un ristorante affollato di clienti.

A colpire a morte, lo scorso venerdì 13 gennaio, Martina Scialdone, avvocata 34enne, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’ex compagno Costantino Bonaiuti, 61 anni, ingegnere dell’Enac, fermato poco dopo dalla polizia.

Sembra che i due si fossero dati appuntamento al ristorante Brado, in viale Amelia, per un incontro chiarificatore, sollecitato da Bonaiuti. Martina, che aveva posto fine alcuni mesi fa alla relazione, aveva accettato di incontrare Bonaiuti ma, fin dall’inizio della cena, i toni del confronto erano molto accesi, sino a degenerare in una vera e propria lite.

La giovane professionista era stata persino costretta a rifugiarsi in bagno per sfuggire all’ira dell’ex compagno e, alla fine, era uscita dal locale. Tutta la scena non era passata inosservata alle tante persone presenti, ma non è bastata a far presagire i propositi di Bonaiuti. All’esterno del locale, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe costretto la giovane a seguirlo fino alla macchina e qui avrebbe estratto la pistola che aveva portato con sé, facendo fuoco e attingendola al petto, a distanza ravvicinata, con il colpo mortale. Scialdone, ferita a morte, è riuscita a trascinarsi per qualche decina di metri, arrivando a pochi passi dall’entrata del ristorante, dove si è accasciata. Dopo il fatto, Bonaiuti si è allontanato in auto ed è stato bloccato a casa sua, nel quartiere di Fidene.

La Procura di Roma contesta la premeditazione all’uomo, il cui arresto è stato convalidato. Grazie alla sua licenza di porto d’armi per uso sportivo, Bonaiuti è entrato nel locale con la pistola in tasca. Tra le accuse mosse dai pm di piazzale Clodio, oltre all’omicidio volontario aggravato, anche i motivi abietti e futili e di avere agito contro una persona a cui l’uomo era legato sentimentalmente.

“Se tutti avessero fatto il loro lavoro, i loro compito di cittadini, questa ragazza sarebbe ancora viva. La ragazza pare abbia chiesto aiuto: nessuno ha modo di riscontrare questa richiesta di aiuto, ma questo lo appureremo. In questa vicenda ci sono due vittime.” Ad affermarlo, l’avvocato Fabio Taglialatela, difensore di Bonaiuti. “C’è stato un ritardo generalizzato, pare che la ragazza si sia recata con le proprie forze a chiedere aiuto dopo l’aggressione ma pare non abbia ricevuto nessun sostegno. Non c’è stata nessuna premeditazione”, aggiunge il difensore, “era un rapporto consenziente tra due persone: non si tratta di omicidio volontario o preterintenzionale, è stato il tragico errore di un soggetto che forse voleva porre fine alla propria vita e che invece soffrirà per sempre. Le difficoltà psicologiche e psichiatriche del mio assisto sono certificate. Era seguito da un centro per una forma depressiva ma non è questa patologia che ha dato luogo all’evento perché era assolutamente controllata. Lui ha avuto sempre un rapporto cordiale con questa persona, tanto è vero non ci sono mai state denunce o querele.”

Oggi il ristorante Brado è rimasto chiuso per esprimere la massima vicinanza ai familiari e agli amici della vittima. “Quando lei è entrata in bagno il proprietario invece di darle una mano le ha detto di andare fuori per non disturbare i clienti”, ha riferito un testimone ai microfoni del Tg3. Ma lo staff ed i camerieri smentiscono categoricamente: “Martina non è mai stata cacciata via dal bagno del nostro locale, è uscita da sola e tutti eravamo ormai convinti che l’uomo si fosse dileguato, perché ormai aveva abbandonato il ristorante. Anzi, noi abbiamo tentato di proteggerla. Poi anche lei è andata via: la povera ragazza è stata uccisa a un centinaio di metri dal nostro locale e solo dopo essere stata colpita è tornata indietro ferita.” E aggiungono: “Noi ci siamo immediatamente attivati per soccorrerla.” Una cliente del locale che aveva competenze mediche, si legge in un post sulla pagina Facebook del ristorante, ha anche tentato di fornire immediato soccorso alla ragazza: “Abbiamo fatto tutto il possibile, allertando le autorità sin dal primo momento”, spiega lo staff del locale. E poi precisa: “Ci siamo resi totalmente disponibili a collaborare con le forze dell’ordine, che stanno ancora svolgendo le necessarie indagini in merito all’accaduto.” Nel tentativo di porre in chiaro ogni aspetto della vicenda, si procederà a esaminare le immagini delle telecamere interne ed esterne al locale.

La notizia dell’omicidio ha lasciato sotto choc l’intera comunità forense romana. Scialdone collaborava con uno studio dei Parioli specializzato in consulenza aziendale, assistenza legale e finanziaria, e si occupava di diritto di famiglia. A ricordarla, uno dei colleghi, Giulio Micioni, che all’Ansa ha confermato che “Martina, per il suo lavoro, si trovava spesso anche di fronte a casi di maltrattamenti da parte di compagni e mariti: era un argomento che conosceva bene dal punto di vista professionale. Invece le è toccato subirlo nella maniera più atroce anche nel privato. Nessuno si aspettava una cosa del genere.”

Cordoglio è stato espresso anche dall’Ordine degli Avvocati di Roma: “La vita spezzata di una giovane collega è una ferita che ci tocca tutti”, è quanto si legge in una nota. “La famiglia forense romana unita si stringe in un sincero, commosso abbraccio alla famiglia dell’avvocato Martina Scialdone, uccisa dalla follia criminale di un assassino per fortuna subito arrestato e per il quale ci auguriamo giustizia sia fatta al più presto.” “Abbiamo letto dell’impegno di Martina Scialdone, della sua dedizione, della passione per il diritto di famiglia, apprendendo che in passato si era occupata anche di violenza di genere”, prosegue la nota, “la stessa violenza che ora l’ha sottratta all’affetto dei suoi cari, ennesima vittima di una strage infinita che noi, come comunità forense della Capitale, chiediamo venga fermata. Preghiamo perché il sacrificio della nostra giovane collega non sia vano e contribuisca a sensibilizzare le istituzioni su questo fenomeno drammatico.”

Solidarietà è stata espressa anche da Assotutela, che si unisce al cordoglio della famiglia, a nome del presidente Michel Emi Maritato e dell’avvocato dell’associazione, Carol Maritato.

Anche il fronte della politica, scosso, tenta di reagire alla vicenda. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri considera che “dovremmo fare una riflessione sulla necessità di limitare il possesso delle armi, riducendone il numero in circolazione, per aumentare la sicurezza di tutti.” La prossima settimana, la commissione Affari sociali della Camera inizierà l’esame della proposta di legge di istituzione di una Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio e su ogni altra forma di violenza di genere (già approvata dal Senato). Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra e componente della Commissione, annuncia che il suo partito “ha chiesto nell’ultima Conferenza dei capigruppo della Camera la calendarizzazione della proposta di legge.” “È necessario”, aggiunge, “un attento monitoraggio di un fenomeno perverso e diffuso, difficile da combattere, come dimostra l’ultimo dramma avvenuto a Roma. L’avvocata Martina Scialdone pur avendo strumenti culturali, professionalità ed esperienza specifica, è stata uccisa da un uomo di cui temeva le intenzioni e in possesso di un’arma. La Commissione sarà uno strumento di grande importanza anche per valutare nuove misure di contrasto.”

Nel frattempo, giovedì 19 gennaio, avrà luogo una fiaccolata per ricordare Martina Scialdone organizzata dall’associazione forense Catilina, in collaborazione con il Centro Italiano Gestalt. Il corteo partirà da Furio Camillo alle 19,30 per raggiungere viale Amelia, luogo del femminicidio: gli avvocati indosseranno la toga per redente omaggio alla memoria della giovane professionista. A questa manifestazione se n’è aggiunta un’altra, pervista per oggi, organizzata dal Municipio VII insieme con i centri antiviolenza, le associazioni del territorio e le realtà femministe che lavorano per prevenire e contrastare la violenza: un presidio, che si terrà alle 18,30 in viale Amelia, all’angolo con via Tuscolana.