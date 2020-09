Torino, uccide il figlio di 11 anni e si toglie la vita

Un uomo di 47 anni il quale esercitava la professione di operaio in un’azienda meccanica, ha ucciso il figlio di 11 anni, sparandogli con una pistola che possedeva illegalmente.Il tutto è accaduto a Rivara nel torinese.

Claudio Baima Poma ha poi rivolto l’arma contro se stesso togliendosi la vita.Attraverso un lungo post su Facebook indirizzato alla ex convivente, il 47enne ha spiegato il motivo del gesto: “Ho perso la battaglia contro la depressione. Partiamo per un lungo viaggio dove nessuno ci potrà dividere”.“Abbiamo trascorso momenti bellissimi – scrive – fino a quando ho iniziato ad avere problemi di schiena e di conseguenza un danno permanente alla gamba. Esattamente una settimana prima mi avevi chiesto di sposarti, ma poi hai iniziato a allontanarti piano piano. Da quel momento sono caduto in depressione e non mi sono più tolto da questo incubo”.

“E’ un vero peccato – prosegue – non ci mancava niente per poter fare una vita tranquilla e serena senza alcun problema, avere una famiglia normale e per me normale significa perfetta. Io e Andrea non potevamo stare distanti nemmeno per un secondo […] noi partiamo per un lungo viaggio dove nessuno ci potrà dividere, lontano da tutto, lontano dalle sofferenze. Tu mi hai ripagato con questo distacco nel momento più brutto della mia vita. Potrai separare i nostri corpi ma non le nostre anime, perché saranno sempre l’una accanto all’altra. Andrea e il suo papà per sempre insieme…”.

Conclude rivolgendosi di nuovo alla donna: “Buona fortuna Iris e se nel tuo cammino incontrerai una persona depressa, aiutala, potresti salvarle la vita e forse quella di qualcun altro. Ti auguro di vivere 100 anni”. La madre del bambino: “Vigliacco”.

“Erano molto legati, al massimo pensavo potesse fare del male a me. Non a nostro figlio…”, ha dichiarato la madre dell’11enne. I due si erano separati dal 47enne un anno e mezzo fa e dopo dodici anni, la donna,era andata a vivere poco distante dalla villetta in cui è avvenuta la tragedia. “Avrebbe dovuto tornare da me. Sembrava tutto normale”, afferma ,respingendo le accuse lanciate dall’ex via Facebook: “Vigliacco… Ha dato colpe a me di cose che lui non era in grado di affrontare”.