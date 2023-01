Arrestato Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza

di Luca Marrone

Palermo. Dopo trent’anni di latitanza, arrestato dai carabinieri del Ros Matteo Messina Denaro, l’ultimo superlatitante di Cosa Nostra, presso clinica privata “La Maddalena”, in pieno centro a Palermo, nella zona di San Lorenzo.

L’inchiesta che ha condotto alla cattura del capomafia di Castelvetrano, cuore della provincia di Trapani, è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Alle 9,35, i militari hanno portato via il boss su un furgone nero, scortato da diverse gazzelle, fra gli applausi di tanti palermitani. “Un arresto estemporaneo”, fanno sapere dal Ros, che ha eseguito la cattura dopo tanti anni di ricerche.

Per decenni, considera Repubblica, Messina Denaro è stato l’ossessione di inquirenti e investigatori, che lo hanno cercato in tutto il mondo. Alla fine è stato individuato proprio a Palermo. E alla vigila del trentennale degli attentati continentali, l’ultimo atto della sanguinosa stagione stragista, si chiude la latitanza del superboss.

Matteo Messina Denaro si trovava nella clinica, dove si era presentato utilizzando il nome di Andrea Bonafede, perché, malato da qualche tempo, aveva bisogno di “sottoporsi a terapie”, spiega Pasquale Angelosanto, il comandante del Ros che ha coordinato le operazioni dalla caserma intitolata a Carlo Alberto dalla Chiesa, sede della Legione carabinieri Sicilia.

Secondo fonti della clinica Maddalena, il boss avrebbe tentato la fuga, ma è stato fermato all’interno di un bar. “All’improvviso, intorno alle 8.30 di questa mattina”, riferiscono all’Adnkronos i due baristi del Bar San Lorenzo, poco distante della clinica, “abbiamo visto almeno 200 uomini, tutti vestiti di nero e incappucciati. Sono passati qui davanti e poco dopo abbiamo sentito dell’arresto di Matteo Messina Denaro.” I Ros avevano dispiegato un ingente numero di forze anche garantire la sicurezza dei pazienti ricoverati nella struttura.

Figlio di Ciccio, vecchio capomafia di Castelvetrano, storico alleato dei corleonesi di Totò Riina, risultava latitante dall’estate del 1993 quando, in una lettera indirizzata alla fidanzata dell’epoca, in seguito alle stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, preannunciò l’inizio della sua vita da “Primula Rossa”. “Sentirai parlare di me”, le scrisse, “mi dipingeranno come un diavolo, ma sono tutte falsità.” Era l’ultimo boss mafioso di “prima grandezza” ancora ricercato. Una latitanza record, la sua, come quella dei suoi alleati Totò Riina, che è riuscito a evitare la galera per 23 anni e Bernando Provenzano, sfuggito per 38 anni. L’arresto di Matteo Messina Denaro è peraltro avvenuto a 30 anni esatti da quello di Totò Riina, catturato a Palermo il 15 gennaio del 1993.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al Ministro dell’Interno e al Comandante dell’Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l’arresto.

“Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia”, queste le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “All’indomani dell’anniversario dell’arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia.”

“Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia”: così il ministro dell’interno Matteo Piantedosi appena appresa la notizia, al suo arrivo ad Ankara per incontrare il suo omologo turco. “Complimenti alla Procura della Repubblica di Palermo e all’Arma dei Carabinieri”, ha aggiunto, “che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie.”

“Complimenti ai magistrati, alle forze dell’ordine e al ministro che ha coordinato le operazioni”, commenta il giornalista e criminologo Michel Maritato, “finalmente una risposta importante dallo Stato.”

Foto: Ansa.