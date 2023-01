Caso Orlandi, sit-in a Roma: “Oggi Emanuela compie 55 anni”

di Luca Marrone

Roma. “Per una indagine seria, che non sia propaganda si deve ascoltare una serie di persone che possono essere entrate direttamente in contatto con questa vicenda a partire dall’ex segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone e l’ex segretario del Papa Emerito, monsignor Georg Gaenswein.”

Così Pietro Orlandi alla folla radunata in largo Giovanni XXIII, a pochi passi da piazza San Pietro, al sit-in che allestisce ogni anno per ricordare la sorella Emanuela, scomparsa ormai 40 anni fa, il 22 giugno 1983. Un’iniziativa che, quest’anno, è stata organizzata dopo l’annuncio dell’apertura di un fascicolo di inchiesta in Vaticano, a sua volta giunto dopo la serie Netflix Vatican girl, che ha riproposto il mistero all’attenzione del grande pubblico.

Davanti ai sostenitori di largo Giovanni XXIII, Pietro Orlandi ha ribadito che “un dossier Emanuela esiste, lo stesso don Georg me lo confermò.” Torna anche a parlare dei messaggi Whatsapp in suo possesso, che vorrebbe venissero acquisiti dagli investigatori in Vaticano: “In quegli scambi tra due collaboratori di papa Francesco risalenti al 2014 si parla di Emanuela”, dice, “di documenti su Emanuela, se ne parla come di un fatto grave, da risolvere, si chiamano in causa tombaroli, georadar e ci si chiede anche come si possono trovare i soldi per sostenere le spese.”

Con riferimento a quando Papa Bergoglio, incontrando anni fa Pietro e sua madre, alla domanda esplicita: “Dov’è Emanuela?”, rispose: “Emanuela è in cielo”, Orlandi si chiede: “Perché ci ha detto che Emanuela è morta? Dovrebbe spiegare le sue motivazioni, magari qualcuno gli ha detto così.” E, parlando con i giornalisti, ha aggiunto: “Noi abbiamo una lista di persone da ascoltare dal 2018, ma alcune persone purtroppo sono venute a mancare.”

Oggi Emanuela Orlandi avrebbe compiuto 55 anni. Pochi giorni fa, come accennato, il promotore della giustizia Vaticana Alessandro Diddi ha dichiarato che saranno avviate nuove indagini in relazione alla sua scomparsa. Ancora Pietro Orlandi: “Oggi è un altro compleanno: oggi Emanuela compie 55 anni. Per me lei non è morta e non mi rassegnerò finché non saranno trovati i resti. E’ un dovere continuare a cercarla.” E aggiunge: “Secondo me la vicenda non si è conclusa nel 1983: non ci sono prove, ancora nessuno ci ha comunicato dell’apertura dell’inchiesta in Vaticano. Ieri abbiamo presentato un’istanza, speriamo arrivino presto risposte da Diddi.”

“La mia affettuosa solidarietà a Pietro Orlandi, cui mi lega una risalente amicizia”, scrive il giornalista e criminologo Michel Emi Maritato. “Lo ammiro per la sua grande forza d’animo e per lo strenuo impegno con cui, da tanto tempo, ricerca la verità. Buon compleanno a Emanuela!”