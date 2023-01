Emanuela Orlandi, il Vaticano riapre il caso

di Luca Marrone

Roma. Il promotore della giustizia vaticana, Alessandro Diddi avvierà nuove indagini correlate alla scomparsa di Emanuela Orlandi avvenuta il 22 giugno 1983.

A quanto si apprende, tale iniziativa sarebbe legata alle numerose istanze in passato presentate da Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. In primo luogo, la magistratura vaticana procederà a un esame degli atti e dei documenti relativi alle indagini originarie. Il procedimento della Procura di Roma relativo alle sparizioni della Orlandi e di Mirella Gregori (avvenuta il 7 maggio 1983), è stato archiviato nell’ottobre 2015 su richiesta dall’allora procuratore capo Giuseppe Pignatone, ora presidente del Tribunale vaticano, e dai sostituti Ilaria Calò e Simona Maisto.

“Noi ne siamo all’oscuro, lo apprendiamo dagli organi di stampa ma certo è da un anno che attendevamo di essere ascoltati”, dichiara Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, commentando la notizia della riapertura delle indagini vaticane.

“Da tantissimi anni chiediamo una collaborazione per arrivare a una soluzione finale”, così Pietro Orlandi a RaiNews 24. “Che vengono aperte le indagini è una cosa molto positiva, finalmente forse ci potrà essere una collaborazione tra lo stato italiano e lo stato vaticano visto che, poco tempo fa, è stata fatta una proposta per aprire un’inchiesta parlamentare.” E aggiunge: “Mi auguro di essere convocato e di poter verbalizzare. E’ una cosa che chiedo da tantissimo tempo con l’avvocato Laura Sgrò.” Spiega, inoltre, di non aver parlato con nessuno in Vaticano e di aver appreso la notizia dalle agenzie. “Voglio andarci con i piedi di piombo. Sono disponibile e spero di essere ascoltato quanto prima perché nel tempo avrei voluto parlare con loro per i tanti elementi emersi in questi ultimi anni, trovati con l’avvocato Sgrò.” Orlandi considera che “ci sono cose importanti come i messaggi whatsapp del 2014 che mi sono arrivati tra due persone molto vicine a papa Francesco che parlano di documenti di Emanuela, di cose di Emanuela.”

Il fratello della ragazza si augura che “si possa arrivare a una soluzione. La verità c’è, sta da qualche parte sta e molte persone la conoscono”. Secondo Orlandi, grazie al documentario di Netflix Vatican girl “ora anche al di fuori dell’Italia sanno quello che è successo in questi 40 anni. Forse ci si è resi conto che è una storia che nessuno riuscirà mai a nascondere fino alla fine. Prima o poi si dovrà per forza di cose arrivare a una soluzione. Ne sono convinto”. “In Vaticano ci sono persone a conoscenza di tutto”, afferma. E conclude che “ci sono situazioni mai volutamente approfondite. Forse per la prima volta il Vaticano ha deciso di mettere un punto chiave, di arrivare a una soluzione.”