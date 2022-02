Homeless, un’emergenza da non sottovalutare

di Michel Emi MARITATO

Sempre più in difficoltà i volontari che assistono i più fragili. La stazione Termini è l’emblema del disagio.

Persone senza fissa dimora: un allarme che le istituzioni non debbono ignorare. È notizia di questi giorni che alcune guardie giurate avrebbero circondato uno sbandato per farlo allontanare dalla stazione Termini e l’episodio è solo un esempio di recenti azioni compiute dal personale di sorveglianza. Ha destato molto scalpore l’allontanamento, sempre da parte della vigilanza, dei volontari che si occupano di sfamare le persone in difficoltà che stazionano da tempo intorno alla in stazione. Gli episodi sono ormai ripetuti e l’ultimo risale a giovedì 3 febbraio. Sono numerose le associazioni di volontariato che si ritrovano tutte le sere a Termini per portare cibo, vestiti, coperte e una parola di conforto. Termini però da qualche tempo ha subito una metamorfosi, non solo per l’aumento delle misure di sicurezza antipandemia ma anche per la trasformazione che vede l’elegante edificio progettato da Angiolo Mazzoni più simile a un centro commerciale che a un punto di arrivo e partenza dei convogli. Tale evoluzione non può non essere ostile a tutti i fenomeni, cosiddetti fuori norma. Tanto che adesso i volontari trovano mille difficoltà a svolgere il proprio compito, quando non vengono addirittura identificati. Episodi che narrano una realtà della gestione della stazione centrale ma un po’ di tutti i quartieri nel cuore della città che, invece di combattere la povertà con politiche di accoglienza, propone misure repressive a tutela del pubblico decoro che non risolvono il problema ma tendono solo a scansarlo, ad accantonarlo. Per capire la dimensione del fenomeno, basta esaminare alcuni dati di una condizione di queste persone, che a Roma come in tutta Italia, è drammatica e strutturale. Dagli ultimi dati che abbiamo a disposizione, in Italia più del 60% dei senzatetto vive nelle aree metropolitane, e la parte del leone la fanno ovviamente Milano e poi Roma, che “ospita” circa il 15% di tutta la popolazione nazionale, per un totale di circa 8000 persone – numeri che non tengono conto né dell’impatto della pandemia- né dell’incombente situazione di disagio che si verificherà con le migliaia di sfratti e sgomberi che si annunciano nel 2022. Per altro, la situazione dei servizi alle persone senza dimora di Roma fa registrare un record negativo: mentre ha un numero di senza casa pari all’incirca alla metà di quelli di Milano, i servizi a disposizione sono meno della metà (700 circa contro 200). Sebbene ultimamente da parte di Roma capitale ci sia stata una importante presa di posizione, con il reperimento di locali comunali da adibire a centri di accoglienza, grazie all’azione dell’assessore Tobia Zevi, è difficile assicurare una soddisfacente copertura delle necessità incombenti. Parallelamente, si assiste al fenomeno della cosiddetta “gentrificazione”, con cui si propone l’immagine di una Roma come “città vetrina”, di cui fanno le spese le fasce più fragili. E allora ci troviamo di fronte ad atti come la pulizia dei marciapiedi di Termini, per cui si arriva alla cacciata di ospiti fissi altrimenti non ricollocati a dovere, di cui l’amministrazione dovrebbe farsi carico. Il Comune negli anni ha risposto esternalizzando la gestione del fenomeno presso associazioni di volontariato, che, per quanto si impegnino in un lavoro di assoluta importanza e di solidarietà, non possono costituire la soluzione: a un problema sistemico non si risponde con la buona volontà dei cittadini ma con un intervento delle istituzioni a tutela delle fasce più deboli. Bisogna mettere a disposizione allora i grandi edifici sfitti e in disuso della Capitale come le tante caserme chiuse per dare un alloggio a chi non ce l’ha; bisogna costruire una filiera dell’intervento che sia in mano pubblica, che impieghi lavoratori assunti a tempo pieno, con contratti a tempo indeterminato e retribuzioni dignitose. Bisogna prevedere programmi di reinserimento lavorativo e di assegnazione di case popolari. Anche il servizio sanitario deve essere adeguatamente fornito di mezzi e strutture per prendere in carico le persone in stato di bisogno, specie durante l’inverno. Ferrovie dello Stato, da parte sua, ha garantito che l’azienda è impegnata in azioni per i senza fissa dimora con i 18 help center in Italia e l’Osservatorio Nazionale Solidarietà nelle Stazioni, ma sottolinea che ci sono delle regole da rispettare. Una risposta di circostanza, che mal si concilia con una città che, piuttosto che nascondere le marginalità sotto il tappeto le affronti, senza criminalizzare le associazioni di volontariato che svolgono il proprio compito e riconsegnando la dignità agli ultimi della società, per una vera conciliazione nazionale.