NOTIZIE FLASH

H.13.50 DEL 19.04.2021

E’ stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, per furto aggravato, un 43enne romano. L’uomo, identificato per C.M., con precedenti di polizia, mentre era a bordo di un autobus, ha urtato una donna derubandola del portafoglio. All’altezza di via Portonaccio, sceso dal mezzo, si è dileguato a piedi inseguito dalla vittima che, nel frattempo, si era resa conto del furto subito. La pattuglia della Polizia di Stato, in transito sulla via Luigi Vittorio Bertarelli, ha notato la scena e, malgrado il malvivente, accortosi della presenza dei poliziotti, ha finto di essere un passante cercando di disfarsi della refurtiva, è stato bloccato. Perquisito è stato trovato in possesso di quanto appena sottratto alla donna a cui è stato restituito il portafoglio.

H.17.40 DEL 19.04.2021

A.C.J., 37enne, cittadino colombiano, è stato arrestato per furto aggravato dagli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara. L’uomo, con precedenti di polizia, entrato all’interno di un noto esercizio commerciale di via Alberto Lionello, dopo aver divelto le placche anti-taccheggio da alcuni capi d’abbigliamento per un valore di 235 euro, ha cercato di darsi alla fuga ma è stato bloccato dai poliziotti. Indosso nascondeva una pinza in metallo che è stata sequestrata.

H.23.30 DEL 19.04.2021

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo, del VII Distretto Tor Carbone e IX Distretto Esposizione, hanno proceduto all’arresto di 2 cittadini italiani identificati per S.D. e S.G., rispettivamente di 25 e 27 anni, il primo con precedenti di polizia.

I due, sono stati colti in flagranza mentre, dopo aver forzato una saracinesca di un locale di via Guido de Ruggiero, stavano tentando di rubare all’interno. Al sopraggiungere dei poliziotti i due malviventi hanno tentato la fuga abbandonando in strada 3 cacciaviti e due scalpelli, recuperati e sequestrati dagli agenti. Sequestrata l’autovettura utilizzata per arrivare sul posto.

Roma, 20 aprile 2020