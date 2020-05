Simone Coccia: “I giovani non devono abbattersi e demoralizzarsi”

Simone Coccia Colaiuta, noto personaggio televisivo ed ex gieffino, si concede in un’intervista esclusiva analizzando il quadro socio-economico del Paese in seguito alla pandemia da Covid-19, incitando infine i giovani a credere in loro stessi nella speranza di un futuro migliore.

Storicamente che impatto avrà il Covid-19?

“È un evento cosi eccezionale che nessuno se lo aspettava, ha preso alla sprovvista il mondo. Tra molti anni lo troveremo sui libri di storia e sarà oggetto di studi e riflessioni, cosi come altri virus e malattie che la storia ha dovuto combattere in passato. E’ sicuramente un argomento interessante da studiare, capire come è nato e come si sviluppa.”

I giovani di ieri, di oggi e di domani. Che consiglio dai ai giovani sempre più in difficoltà in questa scoietà?

“I giovani non devono abbattersi anche se al giorno d’oggi molti si perdono, la società non offre molto ma è necessario credere nelle proprie capacità. Molte persone si trovano senza lavoro e ciò rende tutto più complicato; è facile perdersi per strada o cercare scorciatoie e vie alternative che non portano mai ad un risultato concreto ma finiscono per peggiorare la situazione. Il consiglio che mi sento di dare è di coltivare i propri sogni, studiare o lavorare, e tenere la mente occupata.

Il sacrificio paga sempre e bisogna sfruttare le occasioni che si trovano”

Un messaggio agli italiani in questo momento?

“Dobbiamo continuare a seguire le regole, questa è l’unica cosa che possiamo fare in questo momento. Il peggio spero sia passato, dobbiamo prepararci per uscirne definitivamente.”

Il Governo secondo te come ha gestito la situazione?

“Sinceramente pensavo peggio inizialmente. Era una situazione nuova per tutti e credo che Governo,Sanità e Protezione Civile abbiano gestito bene la situazione, il lavoro è stato eccellente. I cittadini purtroppo continuano a dare lavoro ai medici; Le regole sono state chiare sin dall’inizio. Le persone purtroppo non hanno capito la gravità della situazione dovrebbero essere più responsabili.”

Attenzione e rispetto delle regole sono ció che l’ex gieffino raccomanda ai cittadini, che non devono mai perdere la speranza e continuare a credere nelle proprie capacità.