“CORONAVIRUS LA PESTE DEL TERZO MILLENNIO”

Quel ramo del Lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, questo è quanto scrisse il grande Alessandro Manzoni nel suo romanzo “I PROMESSI SPOSI” per ricordare le vicissitudini di Renzo Tramaglino e Lucia Montella in piena peste nel 1623 un romanzo che spiega i drammatici momenti vissuti in quel tempo dai milanesi in lotta con la peste.Oggi in pieno terzo millennio questo dramma lo stiamo vivendo noi tutti.Oggi non ci sono più monatti a raccogliere cadaveri da portare nelle fosse.

Oggi ci sono colonne di automezzi militari che trasportano cadaveri causati da questa Pandemia del Coronavirus. Questi primi mesi di un anno bisestile 2020, verranno ricordati a lungo. Si dice, che questo virus abbia causato in Cina migliaia di morti. La cronaca quotidiana racconta di un numero esiguo di decessi se rapportato a quello degli ammalati. Questo virus contrariamente alla peste ed ad altri virus si diffonde con estrema facilità ciò ha allarmato il mondo intero, creando giustamente paura e panico. Il Coronavirus ( Covid 19) è un ceppo virale appartenente alla vasta famiglia dei Virus. Questi virus sono responsabili di patologie che possono causare sintomi come: raffreddore,mal di gola, tosse e febbre, possono causare anche sintomi più gravi come polmonite e difficoltà respiratorie. Comunque, raramente può essere fatale. Ebbene rammentare che, le persone più colpite sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti come: Diabete, Asma, e malattie coronariche.La sostanziale differenza con altri virus è il periodo di incubazione, variabile da 3 a 10 giorni. La quarantena imposta dalle autorità di governo varia dai 15 ai 30 giorni.Viene escluso al momento il contagio con animali domestici. Ciò che bisogna tenere presente al fine di evitare possibili contagi è attenersi scrupolosamente alle norme emanate dalla Presidenza del Consiglio. Ovvero, rispettare le distanze di almeno un paio di metri con altre persone, usare le mascherine (QUANDO SI TROVANO); lavarsi le mani, non abbracciarsi, non baciarsi.Ovviamente queste prevenzioni rappesentano un fattore chiave per non far divulgare il Virus.La situazione è veramente grave, ma, bisogna avere fiducia è fede. Se è sparita la peste, dovrà necessariamente sparire anche questo viscido nemico.

Rinaudo Marco