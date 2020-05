Turismo, l’accusa di Property Managers “Il Governo sta condannando il futuro di oltre un milione di lavoratori”“Strutture extra ricettive escluse dal dl Rilancio, in bilico migliaia di posti di lavoro”

Milano, 19 maggio 2020 – “Nonostante le nostre richieste siano state depositate in un documento già a inizio marzo presso il Mibact e il Mef, con il decreto Rilancio il Governo ha del tutto ignorato la sorte di più di 600 imprese che rappresentano più del 55% dell’intero comparto dell’hospitality in Italia”. Non nasconde la sua delusione Stefano Bettanin, presidente di Property Managers Italia, Associazione Nazionale di categoria del Turismo Residenziale che comprende 183 mila strutture extra ricettive in Italia (sono 33 mila quelle ricettive) e danno lavoro a circa un milione di persone, pesando sul Pil circa il 4%.

“Avevamo richiesto che fossero sospese Imu, canone Rai e Tari e che si utilizzasse il bonus cultura per detassare chi prenotava una vacanza. Sappiamo, da uno studio dell’Università Bocconi, che nel mercato solo il 23% della spesa turistica è destinato all’alloggio: il resto è destinato a ristoranti, negozi, musei, noleggio auto. Questo significa che il rimanente della spesa del visitatore è destinato alle altre imprese del territorio”. Il motivo per il quale il settore degli affitti turistici sia stato totalmente ignorato dal decreto è da ricercarsi nella “confusione legislativa” per la quale manca, unico caso in Europa, un codice Ateco per l’attività delle strutture extra ricettive: “Da tempo lo chiediamo, da tempo abbiamo accettato di pagare imposte maggiorate come le strutture ricettive e di fare da sostituti di imposta per il pagamento di imposte di soggiorno e cedolare secca, ma al momento del bisogno si è preferito fare come se il settore non esistesse”, commenta Bettanin.

“Non si è arrivati neanche a una soluzione per i corridoi turistici – continua il presidente di Property Managers Italia – I turisti in arrivo dalla Germania sono circa 59 milioni in un anno, mentre da Usa e Francia, arrivano circa 15 milioni di turisti all’anno. Per uscire dalla crisi è fondamentale instaurare un maggior dialogo con la Germania, che prima di altri ha riaperto le frontiere”. Le conseguenze di queste mancate disposizioni in favore degli affitti turistici sono ben presto dette: “Migliaia di posti di lavoro andranno persi. Ma non solo, i grandi Comuni si ritroveranno con buchi di bilancio dovuti alla mancanza di riscossione di queste imposte. I centri cittadini non torneranno ai residenti, come qualcuno dice, perché i residenti hanno lasciato i centri per mancanza di infrastrutture, dai parcheggi ai nidi di infanzia, e tutto il sistema economico che gira intorno agli affitti turistici crollerà”.

Bettanin conclude ricordando che l’Associazione Nazionale di categoria del Turismo Residenziale in questi mesi ha accolto la richiesta del Governo di ospitare pazienti malati di Covid, “perché solo le nostre strutture, a differenza di quelle ricettive, possono garantire un vero isolamento – aggiunge Bettanin – Siamo stati in grado di garantire sorveglianza sanitaria e sanificazioni”. In più gratuitamente gli appartamenti dell’associazione sono stati consegnati a medici e personale sanitario coinvolto nella lotta al Coronavirus, per scongiurare il rischio contagio per le loro famiglie”.