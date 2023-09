G20, Tiso-Arbia(Iniziativa Comune): “Sarà anno politicamente centrale per Meloni e Italia”

“Cina, Ucraina, Africa, equilibri geopolitici ed economici, intelligenza artificiale, biocarburanti. Questi e altri i rilevanti temi internazionali affrontati dalla premier Giorgia Meloni nel G20, andato in scena in questi giorni a New Delhi, in India. Un appuntamento fondamentale per il nostro governo che, vuoi o non vuoi, ha visto Giorgia Meloni al centro del dibattito mediatico, anche e soprattutto in considerazione del fatto che l’Italia ospiterà il G7 il prossimo anno. Per il nostro premier infatti sta per partire un periodo politicamente molto intenso e complesso, in cui si inserisce peraltro l’avvio della campagna elettorale per le elezioni europee del giugno prossimo e l’apertura della sessione di Bilancio per una Manovra 2024 che, vista la mancanza di risorse economiche, dispone di margini assai stretti. Per Meloni, dunque, si tratta di un passaggio chiave e vedremo come agirà per il rilancio del nostro paese e dei suoi cittadini. Speriamo bene”.

Così, in una nota stampa, il gruppo Iniziativa Comune, guidato da Carmela Tiso e dal portavoce Attilio Arbia.