Straordinario successo di Andrea B a Venezia80

Successo clamoroso per Andrea B, l’hairstylist influencer internazionale è stato protagonista nei giorni della 80° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Habitué della prestigiosa kermesse in Laguna e del red-carpet, oramai da cinque anni, Andrea in questa edizione della Mostra è stato ospite a numerosi eventi fra i quali la presentazione del corto “Grazie Lina!” dedicato alla regista Lina Wertmuller all’Hotel Excelsior Venice.

Ma quest’anno la presenza di Andrea B a Venezia non si è limitata alle sole partecipazioni e alla consueta e fotografissima passerella sul red-carpet del Lido, l’hairstylist infatti è stato insignito del Premio “Eccellenza di Sardegna” nella splendida Sala degli Specchi all’Ausonia Hungaria Hotel. Un riconoscimento importante e significativo per un personaggio che sta portando in alto nel mondo non solo il nome dell’Italia ma anche nello specifico quello della sua terra, la Sardegna, in modo innovativo, altamente professionale e lontano dai soliti stereotipi datati.

Emozionatissimo e felice al ricevimento del premio, consegnato dalla coordinatrice dell’evento Cinzia Sanna fra gli applausi dei presenti, Andrea B ha dichiarato: “Ringrazio l’organizzazione per avermi scelto, ricevere questo premio è motivo di orgoglio per me soprattutto qui. Venezia per me non ha pari, grazie al red-carpet ho avuto modo anche di stringere rapporti umani e lavorativi con Dubai. Ho partecipato a tanti Festival del Cinema in giro per l’Italia, spero vivamente possa esserci anche l’opportunità di fondarne uno nella mia Sardegna”. In chiusura l’hairstylist ha anticipato anche la prossima realizzazione di alcuni progetti in corso con il produttore Daniele Urciuolo.