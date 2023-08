Reddito di Cittadinanza, Tiso-Arbia(Iniziativa Comune): “Siamo al dramma della povertà”

“Dal Reddito di Cittadinanza al dramma della povertà, il rischio è quanto mai reale. Adesso i neo timonieri della “bagnarola” sostengono in coro che tutti sapevano e hanno fatto gli gnorri. A più voci si afferma infatti che il Reddito di cittadinanza sia stato messo in piedi come intervento temporaneo per incrociare tra domanda e offerta di lavoro. Cosa peraltro mai avvenuta. Ma, al di là, di come la di pensi, un fatto è chiaro: l’esecutivo Meloni ha cancellato il reddito di cittadinanza, e adesso rischia di banalizzare la povertà scaricando il peso sociale addosso ai comuni, togliendo il sussidio a oltre 160mila famiglie col rischio di peggiorarne la condizione economica se non si stanzieranno subito finanziamenti o risorse sostitutive. Cosa di cui dubitiamo fortemente, purtroppo. Ricordiamo alle istituzioni che la povertà non si sceglie, la povertà non è una colpa ma risultato di provvedimenti sociali errati: per questa ragione, reputiamo che attualmente servono ben altre politiche sociali, per altre risposte governative, per aiutare milioni di famiglie italiane e ridurre così il disagio sociale della nostra comunità”. Così, in una nota stampa, il gruppo Iniziativa Comune, con una rinnovata veste in acronimo EUROMÒ — Uomini liberi per l’Italia e l’Europa condotta dal gruppo di Cooperazione e Proposte guidato da Carmela Tiso e dal portavoce Attilio Arbia.