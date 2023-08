L’intervista ad una ex IENA : “Ora continuo a fare il tatuatore , ma sogno di fare il Grande Fratello

Come riportato testualmente dal sito “Biccy”, l’ex attore degli scherzi delle IENE” Alessandro Regis al settimanale “Nuovo” ha svelato il suo desiderio di ritornare in tv.

Alessandro Regis continua ad alimentare la propria speranza di avere un’ulteriore opportunità per sfondare sul piccolo schermo. Proprio Alessandro che già ha preso parte a tanti programmi tv tra cui le IENE ,SCHERZI A PARTE , programmi di cucina e amore su REALTIME e ancora scherzi con Mitch dj su TV8 in scemi da matrimonio, diversi programmi sulla Rai come i soliti ignoti e Italiani fantastici e dove trovarli e tante altre ospitate in molti salottini tra cui cusano tv , gold tv e oltremodo tv e tanti altri.

Nonostante sia riuscito a farsi conoscere dal pubblico per la sua simpatia, l’avventura in tv non è durata molto tempo e sopratutto, una volta finita la collaborazione con le IENE non ha avuto molte altre opportunità per lavorare in televisione, escludendo sporadiche ospitate per l’appunto nei vari salottini. Ora, intervistato dal settimanale “Nuovo” diretto da Massimo B., svela il proprio desiderio di prendere parte a uno dei reality show.

L’intervista rilasciata da Alessandro Regis

“Ora ci sono alcuni problemi di salute in famiglia e per questo sta un po’ male ma non vuole entrare in dettagli , ha sognato di recente il suo caro nonno Otello che le ha detto che parteciperà al prossimo Grande Fratello “ ha svelato Alessandro come riportato testualmente dal sito “Biccy” per poi aggiungere: “La tv è il mio cruccio, per il GF ho preso anche lezioni di canto e recitazione. Mai dire mai.