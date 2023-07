“Anche in vacanza l’allenamento non può mai mancare” Ecco l’estate di Michela Persico

Dopo un anno intenso e ricco di emozioni Michela Persico, attrice e giornalista sportiva, si sta godendo le meritate vacanze prima di riprendere la routine lavorativa.

La splendida bergamasca ha condiviso con i suoi 2 milioni di seguaci su Instagram giorni di totale relax in compagnia del piccolo Tommaso e del compagno Daniele Rugani, la coppia ha poi trascorso qualche giorno anche a Positano.



Michela ama condividere con i propri followers una quotidianità caratterizzata da una dieta ferrea ed una regolare attività fisica ma, almeno in vacanza si sarà lasciata andare con qualche spuntino ipercalorico?

È la stessa attrice bergamasca a raccontarci qualche simpatico aneddoto sulla sua vita in vacanza in cui non è riuscita a fare a meno dell’allenamento mattutino e dei budini proteici.

Ciao Michela, come stanno procedendo le tue vacanze?

“Dopo un anno super impegnativo e stressante avevo bisogno di staccare un po’; sia io che Daniele abbiamo una vita molto movimentata e in questo periodo abbiamo approfittato per goderci un po’ il nostro Tommaso.

Entrambi infatti amiamo approfittare dei rari momenti liberi che abbiamo per viverci a pieno la nostra famiglia.

La scorsa settimana per la prima volta Daniele ha giocato a calcio con Tommi che, tutto soddisfatto, non ha nascosto il suo amore per il pallone per la gioia di suo papà.

Io e Daniele ci siamo anche concessi qualche giorno solo per noi, credo sia giusto ogni tanto staccare da tutto e da tutti per dedicarsi esclusivamente al proprio partner.

Quest’anno per la prima volta ho deciso di fare una vacanza sola con mio figlio, Daniele è partito per il ritiro ed io passerò qualche giorno al mare con Tommaso, una soddisfazione immensa per me.”



Tra i tuoi followers c’è tanta curiosità sulla cura che dedichi al corpo, almeno in vacanza ti concedi qualche dolce o piatto ipercalorico?

“Sia io che Daniele amiamo molto lo sport ed anche in vacanza non sappiamo rinunciarci (ride ndr).

La mattina ci alleniamo insieme alternando piacevoli passeggiate a veri e propri esercizi in palestra.

Diciamo che io sono abbastanza fissata (ride ndr): nel mio bagaglio non può mai mancare il cibo proteico, il pane wasa, il cioccolato fondente 90% ed i budini proteici infatti mi accompagnano anche in vacanza.

Nonostante negli Hotel infatti ci sia ogni ben di dio io amo fare colazione con i miei soliti piatti che sono ovviamente accompagnate dalle risate di Daniele.

Spesso al ristorante, cercando di non farmi vedere (ride ndr), a fine pasto tiro fuori dalla borsa la mia barretta di cioccolato fondente e mi gusto il mio dessert!

Però ovviamente qualche piccolo sgarro me lo concedo, ogni tanto è giusto gustarsi un piatto che ci piace particolarmente, la vacanza va sempre vissuta!”



Dopo aver trascorso alcune settimane tutti insieme per te, e soprattutto per Tommaso, quanto è stato difficile salutare Daniele?

“Ovviamente non è mai facile, ormai io e Dani siamo abituati, anzi, a volte per una coppia è anche bello stare un pò distanti, la lontananza alimenta l’amore e aiuta a far crescere ancor di più la voglia di ritrovarsi!

Tommaso cerca sempre Daniele, quando tornerà sarà bellissimo vedere l’emozione nei suoi occhi e, conoscendolo, porterà sicuramente un pensierino per Tommi.”



La tua estate però è stata anche caratterizzata da un torneo di Paddle, come è stato l’impatto con questo sport?

“Mi sono divertita tantissimo anche se diciamo che non sono una grande giocatrice! (Ride ndr).

Anche lì però ho messo la mia solita determinazione allenandomi come una matta, non potevo mai arrivare ultima e così è stato!”

Il 4 settembre vedremo Michela al Festival del Cinema di Venezia e da lì ripartirà un nuovo anno pieno di impegni e progetti, nel frattempo la giornalista bergamasca si gode gli ultimi giorni di vacanza insieme al figlio Tommaso.

a cura di Dario De Fenu